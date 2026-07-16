Хакер, устроивший крупнейшую утечку GTA 6, переведён из психиатрической больницы в тюрьму - впереди новый суд

Хакер Арион Куртаж, получивший известность после масштабной утечки материалов GTA 6 в 2022 году, больше не находится в психиатрической больнице строгого режима. Как сообщил корреспондент BBC Джо Тиди, Куртая перевели в обычную тюрьму после того, как врачи признали его состояние достаточно стабильным для выписки из специализированного учреждения.

Это не означает освобождение. По данным журналиста, теперь Куртаж будет ожидать нового уголовного судебного разбирательства, которое должно состояться в ноябре 2026 года. Примечательно, что на этот же месяц запланирован релиз GTA 6, если Rockstar Games не объявит о новых изменениях даты выхода.

Информация о переводе появилась после того, как в сети начали распространяться фотографии, предположительно сделанные в тюрьме и опубликованные через Snapchat. Джо Тиди отметил, что не мог подтвердить эти сведения до снятия судебных ограничений на освещение дела. После их отмены он сообщил, что перевод действительно состоялся.

На момент взлома Rockstar Games Куртаж состоял в известной хакерской группе Lapsus$. После задержания суд признал, что из-за диагностированной тяжёлой формы аутизма ему требуется лечение в психиатрической больнице строгого режима. При этом судья тогда пришёл к выводу, что обвиняемый представляет серьёзную угрозу для общества. Во время процесса также сообщалось об агрессивном поведении Куртажа под стражей.

Согласно материалам судебной экспертизы, хакер продолжал заявлять о намерении вернуться к киберпреступной деятельности при первой возможности и сохранял высокую мотивацию. Именно эти выводы стали одним из оснований для бессрочного помещения в специализированное медицинское учреждение.

Теперь, после более чем двух лет, проведённых в психиатрической больнице строгого режима, Куртаж вновь окажется перед судом. Каким будет итоговое наказание и как суд учтёт уже отбытный срок лечения, пока неизвестно. Однако само дело остаётся одним из самых громких эпизодов в истории игровой индустрии последних лет: именно утечка 2022 года впервые показала миру ранние кадры GTA 6 и заставила Rockstar Games официально подтвердить подлинность попавших в сеть материалов.