Хакер взломал актуальную прошивку PS5 14.10 для запуска GTA 6

В свободном доступе взлом пока не появился

Хакер Gezine опубликовал видео со взломом актуальной прошивки PS5 — 14.10. В видео он показал меню разработчика.

В свободном доступе взлом пока не появился. В сети предполагают, что в этот раз торопиться с его релизом не будут: чтобы Sony не закрыла уязвимость до релиза GTA 6, которой потребуется прошивка 14.00. Ранее была взломана версия 13.60, после чего сразу появились новости, что экшен Rockstar потребует более современную прошивку для усложнения жизни пиратам.

Новости про взлом PS5 появляются почти каждый день: хакеры находят новые уязвимости и пытаются обойти новейшие версии защиты. Sony уже добилась закрытия Overdrive — пиратского магазина, который позволял скачивать более 1600 игр бесплатно. Оригинальный репозиторий проекта на GitHub стал недоступен, а приложение перестало работать.

Однако уже через несколько часов Overdrive появился в других репозиториях: пользователи создали копии проекта и опубликовали новые версии.