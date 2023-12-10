на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 223 оценки

Хакера, ответственного за прошлогоднюю утечку GTA 6, упекли в психушку, поскольку тот заявил, что сделал бы это снова

Procy_on
Новости

Суд, рассматривающий дело Ариона Куртаджа, хакера, стоящего за прошлогодней утечкой информации и материалов из GTA 6, откровенно заявил, что после освобождения он намерен совершить новые преступления.

Для тех, кто не знает, Куртадж - один из членов киберпреступной группировки Lapsus$, ответственной за хакерские атаки на такие компании, как Nvidia, Uber, Revoult и Rockstar Games, которые нанесли ущерб на миллионы долларов.

Таким образом, Куртадж является одним из тех, кто ответственен за кражу материалов, видео и изображений из ранних билдов GTA 6, которые просочились в сеть в прошлом году, предвосхищая многие подробности о новой игре серии, такие как сеттинг и наличие двух главных героев. 18-летний подросток также шантажировал Rockstar Games, требуя обнародовать исходный код игры. За это он был сначала арестован властями, а затем заключен в тюрьму в сентябре 2022 года, нарушив условия освобождения под залог.

Во время слушаний по освобождению, состоявшихся в последние несколько часов, психиатр Клаудия Камдем-Смит заявила, что, судя по результатам обследований и бесед с Куртаджем, юноша планировал вернуться к преступной жизни после выхода из тюрьмы, диагностируя ему психологические расстройства, которые нельзя игнорировать.

В результате суд постановил, что 18-летний паренек психически болен, и назначил ему минимальный срок госпитализации - 12 недель.

13
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Mandalordek

он походу еще и не очень умный раз об этом открыто заявил

13
Deniss Petrenko

Просто честный)

8
Shadoweaver Deniss Petrenko

Просто тупой.

2
SavelevTema

А если бы не заявил то попал бы не на 12 недель в психушку, а на несколько лет в тюрьму

1
Deniss Petrenko SavelevTema

Так умный всё таки)

0
Alkobarin
4
вупсич пупсич

Отдохнет 12 недель.
Меня когда упрятали на 2 месяца, что санаторий. Кормят, спишь сколько хочешь. Шахматы, книги.
Телевизор 1 час вечером. Телефон 1 час по средам. И коллектив не плохой, с санитарками можно поболтать. А если пожаловаться что не можешь уснуть, таблетку такую дают, что в сладкую пелену проваливаешься. Никогда не спал с таким удовольствием. У меня и кожа лучше стала, общий вид приободрился. Еда то без соли и всяких приправ вредных. К врачам водят, выслушивают нытье.
А вышел и нытье мое никому не нужно, только работай и всё. Никому не нужен.

2
makeavelli

шизик . таких как ты надо закрывать и колоть галопередолом по кд

я как пример адекватного человека был в пнд только когда на права получал справку . ВСЁ . Если у тебя есть истории как тебя забирали то моё мнение ты уг и гг . Дел с тобой иметь не нужно .

0
Абдула Ибн Ебн Еб

Богатых грабить не преступление.

0
CAT987g

исходный код игра...совсем умом действительно тронулся..

0
AndralStormborn

Да, это явно болезнь какая-то. И вряд ли лечится.

-1
Bruce W

Вот поэтому, его нельзя судить

2
AndralStormborn Bruce W

Конечно, но все же стоит изолировать, чтоб не занимался вредительством.

0
fox nemets

там это..говорят что биткоин снова того...ну кароче взлетает ну вы поняли что надо делать

-1
wdymBro

Явно псих.

-1
KPAHbl4

ну уж точно адекватнее чем руководство тэйкту и рокстар)))

0