Хакера, ответственного за прошлогоднюю утечку GTA 6, упекли в психушку, поскольку тот заявил, что сделал бы это снова

Суд, рассматривающий дело Ариона Куртаджа, хакера, стоящего за прошлогодней утечкой информации и материалов из GTA 6, откровенно заявил, что после освобождения он намерен совершить новые преступления.
Для тех, кто не знает, Куртадж - один из членов киберпреступной группировки Lapsus$, ответственной за хакерские атаки на такие компании, как Nvidia, Uber, Revoult и Rockstar Games, которые нанесли ущерб на миллионы долларов.
Таким образом, Куртадж является одним из тех, кто ответственен за кражу материалов, видео и изображений из ранних билдов GTA 6, которые просочились в сеть в прошлом году, предвосхищая многие подробности о новой игре серии, такие как сеттинг и наличие двух главных героев. 18-летний подросток также шантажировал Rockstar Games, требуя обнародовать исходный код игры. За это он был сначала арестован властями, а затем заключен в тюрьму в сентябре 2022 года, нарушив условия освобождения под залог.
Во время слушаний по освобождению, состоявшихся в последние несколько часов, психиатр Клаудия Камдем-Смит заявила, что, судя по результатам обследований и бесед с Куртаджем, юноша планировал вернуться к преступной жизни после выхода из тюрьмы, диагностируя ему психологические расстройства, которые нельзя игнорировать.
В результате суд постановил, что 18-летний паренек психически болен, и назначил ему минимальный срок госпитализации - 12 недель.
он походу еще и не очень умный раз об этом открыто заявил
Просто честный)
Просто тупой.
А если бы не заявил то попал бы не на 12 недель в психушку, а на несколько лет в тюрьму
Так умный всё таки)
Отдохнет 12 недель.
Меня когда упрятали на 2 месяца, что санаторий. Кормят, спишь сколько хочешь. Шахматы, книги.
Телевизор 1 час вечером. Телефон 1 час по средам. И коллектив не плохой, с санитарками можно поболтать. А если пожаловаться что не можешь уснуть, таблетку такую дают, что в сладкую пелену проваливаешься. Никогда не спал с таким удовольствием. У меня и кожа лучше стала, общий вид приободрился. Еда то без соли и всяких приправ вредных. К врачам водят, выслушивают нытье.
А вышел и нытье мое никому не нужно, только работай и всё. Никому не нужен.
шизик . таких как ты надо закрывать и колоть галопередолом по кд
я как пример адекватного человека был в пнд только когда на права получал справку . ВСЁ . Если у тебя есть истории как тебя забирали то моё мнение ты уг и гг . Дел с тобой иметь не нужно .
Богатых грабить не преступление.
исходный код игра...совсем умом действительно тронулся..
Да, это явно болезнь какая-то. И вряд ли лечится.
Вот поэтому, его нельзя судить
Конечно, но все же стоит изолировать, чтоб не занимался вредительством.
там это..говорят что биткоин снова того...ну кароче взлетает ну вы поняли что надо делать
Явно псих.
ну уж точно адекватнее чем руководство тэйкту и рокстар)))