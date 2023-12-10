Хакера, ответственного за прошлогоднюю утечку GTA 6, упекли в психушку, поскольку тот заявил, что сделал бы это снова

Суд, рассматривающий дело Ариона Куртаджа, хакера, стоящего за прошлогодней утечкой информации и материалов из GTA 6, откровенно заявил, что после освобождения он намерен совершить новые преступления.



Для тех, кто не знает, Куртадж - один из членов киберпреступной группировки Lapsus$, ответственной за хакерские атаки на такие компании, как Nvidia, Uber, Revoult и Rockstar Games, которые нанесли ущерб на миллионы долларов.

Таким образом, Куртадж является одним из тех, кто ответственен за кражу материалов, видео и изображений из ранних билдов GTA 6, которые просочились в сеть в прошлом году, предвосхищая многие подробности о новой игре серии, такие как сеттинг и наличие двух главных героев. 18-летний подросток также шантажировал Rockstar Games, требуя обнародовать исходный код игры. За это он был сначала арестован властями, а затем заключен в тюрьму в сентябре 2022 года, нарушив условия освобождения под залог.

Во время слушаний по освобождению, состоявшихся в последние несколько часов, психиатр Клаудия Камдем-Смит заявила, что, судя по результатам обследований и бесед с Куртаджем, юноша планировал вернуться к преступной жизни после выхода из тюрьмы, диагностируя ему психологические расстройства, которые нельзя игнорировать.

В результате суд постановил, что 18-летний паренек психически болен, и назначил ему минимальный срок госпитализации - 12 недель.