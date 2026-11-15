Хакеры пытались украсть GTA 6 у журналистов, но Rockstar и Sony якобы создали особую систему защиты аккаунтов PSN

В преддверии выхода Grand Theft Auto VI компании Rockstar Games и Sony, предположительно, разработали специальную систему безопасности для защиты рецензионных копий игры от утечек. Согласно информации, опубликованной пользователем PorkPoncho в социальной сети X, доступ к ранней версии GTA 6 привязывается не только к определённой учётной записи PlayStation Network, но и к конкретной консоли. Такая мера якобы позволяет предотвращать несанкционированный запуск игры даже в случае компрометации аккаунта журналиста.

По утверждению источника, ранее распространявшиеся предположения об использовании специальных водяных знаков для отслеживания утечек не соответствуют действительности. Вместо этого Rockstar якобы совместно с Sony внедрила систему, способную ограничивать доступ к рецензионным копиям на уровне учётной записи и оборудования. При этом технические подробности механизма не раскрываются.

Необходимость подобных мер автор связывает с предполагаемыми попытками злоумышленников получить доступ к GTA 6 до официального релиза. Утверждается, что в прошлом месяце группа хакеров составила список аккаунтов PSN, предположительно принадлежавших журналистам, получившим ранние копии игры. После этого злоумышленники попытались завладеть учётными записями, однако большинство попыток завершилось неудачей. Сообщается, что служба поддержки Sony отказывалась предоставлять информацию об интересовавших их аккаунтах.

Тем не менее хакерам якобы удалось получить доступ как минимум к одной учётной записи. Однако при попытке войти в неё с другой консоли подключение к PlayStation Network оказалось заблокировано. Автор сообщения предполагает, что система безопасности может проверять серийный номер PlayStation 5 или IP-адрес пользователя. Если вход осуществляется с незнакомого устройства или подключения, доступ блокируется, а Sony получает соответствующее уведомление. Впрочем, эти предположения не подтверждены техническими доказательствами.

Отдельно источник затронул вопрос распространения рецензионных копий GTA 6 для Xbox. Первоначально утверждалось, что Rockstar практически не предоставляла журналистам версии игры для консолей Microsoft из-за возможных опасений относительно безопасности. По словам автора, двое из трёх собеседников отрицали наличие подобных копий, тогда как третий не смог предоставить определённого ответа. Допускалось, что ранний доступ могли получить лишь отдельные сотрудники Microsoft, ответственные за тестирование и сертификацию.

Однако впоследствии автор скорректировал свою информацию после появления противоречащих сведений от Парриса Лилли, согласно которым некоторые журналисты всё же получили возможность тестировать GTA 6 на Xbox. Он признал, что Лилли лучше знаком с ситуацией вокруг платформы Microsoft и его сведения заслуживают большего доверия. Также подчёркивалось, что предполагаемые ограничения не связаны с маркетинговым партнёрством Rockstar и PlayStation.