Исследуя штат Леонида в GTA 6, игроки могут столкнуться с самыми необычными случайными событиями, не связанными с основными или дополнительными заданиями. Подобные встречи уже были в GTA V, а сама механика во многом перекочевала из Red Dead Redemption 2. Одной из таких находок стал пёс-спасатель, который рассекает по воде на гидроцикле и готова прийти на помощь оказавшимся в беде.

Любой, кто оказался в воде, вдали от островов или лодки, может стать участником одного из самых милых и забавных приключений в игре. Если вы отправьтесь в морское путешествие на лодке, прыгните в воду и отплывите как можно дальше от своей лодки или же разобьёте самолёт, упав в воду (как показано на видео), то запустите забавное событие, а заодно сможете немного подзаработать.

Вскоре из ниоткуда послышится собачий лай, вы заметите приближающегося пса на гидроцикле. Пёс будет настойчиво лаять, словно приглашая главного героя забраться на борт. После этого четвероногий спасатель самостоятельно повёз игрока к берегу.

В итоге он довезёт до пляжа на острове Белпойнт, где обнаружится целая компания собак разных пород. Судя по всему, это животные, пережившие кораблекрушение или оставленные своими хозяевами. Впрочем, точное происхождение четвероногих остаётся загадкой. Другие игроки также встречали пса в заливе Гамбит, к востоку от Вайс-Сити, неподалёку от пляжа Вашингтон.