Храбрец или безумец? Энтузиаст собирается выпустить свою версию GTA 6 с помощью ИИ

А мы продолжаем разбирать неординарные выходки фанатского сообщества Grand Theft Auto, которые уже граничат с реальным безумием. Совсем недавно геймеры измеряли уровень кислорода и считали окурки у дверей Rockstar North, пытаясь высчитать выход нового трейлера. Но этот раз ситуация куда смешнее... В сети нашелся одинокий энтузиаст, который всерьез вознамерился разработать и выпустить собственную версию долгожданной игры раньше самой Rockstar, вооружившись мощью нейросетей.

Основатель одного из AI-стартапов по имени Цзивэнь устал ждать официального релиза в ноябре. Свою сумасшедшую идею он описал коротко:

День 1 разработки GTA 6. До сих пор не могу поверить, что пишу это. Специально обновился до Claude Max 20x ради этого. У меня нет ни студии, ни издателя. Цель проста: победить реальную GTA 6 и выйти первыми. Амбициозно, вероятно, глупо, но я всё равно это делаю. Если вы умеете моделировать, кодить, строить уровни, писать музыку или лор — присоединяйтесь. Ищу пару помощников, чтобы приготовить это блюдо.

Разработчик ведет открытый видеодневник своего вайб-кодинга игра с огромным открытым миром, и зрелище оказалось весьма специфичным. Уже на второй день моделька главного героя, напоминающая угловатого человечка из Roblox, научилась неуклюже передвигаться по дёргающимся и проваливающимся сквозь мир текстурам полов. На четвертый день ему удалось создать первую постановочную «кат-сцену» — по сюжету ИИ почему-то сгенерировал в игре падающих прямо с неба огромных аллигаторов. А к шестому дню проект получил работающее и отрисованное главное меню со связанной графической оболочкой.

Несмотря на очевидную комичность происходящего, автор-одиночка намерен двигаться дальше и перевести проект в русло «AAA». За это время Цзивэнь успел даже столкнулся с первыми реальными сложностями... Используемый им движок Godot, по его словам, уперся в технические ограничения при обработке массивов данных от нейроагентов. Поэтому прямо сейчас автор занят спешным переносом кода на Unity, рассчитывая получить доступ к большему пулу ассетов с торговой площадки движка. И хотя перспектива выпустить играбельного конкурента флагманскому проекту с миллиардным бюджетом к грядущему ноябрю выглядит откровенной шуткой, он обещает успеть даже раньше релиза GTA 6.