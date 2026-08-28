IGN: GTA 6 - технический шедевр, но консоли не дают раскрыть ее потенциал. Лучше дождаться PC-версии

Решение Rockstar выпустить Grand Theft Auto 6 на PS5 и Xbox Series X раньше, чем на ПК, не стало неожиданностью - издатель использовал тот же подход с GTA 5 и Red Dead Redemption 2. ПК-версии этих игр традиционно становились лучше при наличии мощного железа, и с GTA 6 ситуация вряд ли окажется иной. Журналист IGN поделился впечатлениями от расширенного трейлера Grand Theft Auto 6, показанного на Netflix, и объяснил, почему лучше отложить покупку игры на консолях в пользу ПК.

Расширенный трейлер, показанный на Netflix, производит сильное впечатление. Трассировка лучей, глобальное освещение, отражения и динамические тени - особенно в сцене у окна, где тени движутся по лицу персонажа, - позволяют назвать игру техническим шедевром. Однако даже на базовой PS5 в некоторых моментах было заметно падение частоты кадров. Ранее уже поступала информация о том, что режим 60 FPS будет доступен только на PS5 Pro, и теперь причина очевидна: обилие световых эффектов и текстур высокого разрешения создаёт серьезную нагрузку на базовые консоли.

Есть сомнения, что даже PS5 Pro сможет обеспечить стабильные 60 FPS, несмотря на талант инженеров Rockstar. Именно поэтому снятие аппаратных ограничений с помощью мощной видеокарты на ПК выглядит предпочтительным решением.

Опыт с Red Dead Redemption 2 на ПК показал, насколько масштабируемой может быть игра Rockstar: настройки позволяли запускать проект на слабых системах и одновременно поднимать графику до уровня, значительно превосходящего PS4 и Xbox One. Есть основания полагать, что ПК-версия GTA 6 разовьет этот подход еще дальше.

Многие игроки, безусловно, хотят получить игру сразу после выхода на консолях в ноябре. Однако IGN считает, что стоит дождаться ПК-версии для полноценного погружения. К моменту ее выхода может появиться еще более мощное железо, а также открывается возможность использования модов.

Если на PS5 игра выглядит так, как в расширенном трейлере, то неизбежный ПК-порт будет абсолютно захватывающим. Я уже хотел его, но теперь - нуждаюсь в нем,

— резюмирует журналист IGN.