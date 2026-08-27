IGN опубликовал 15 новых скриншотов Grand Theft Auto 6, среди которых оказался один эксклюзивный кадр.

На нём главные герои игры — Люсия и Джейсон — запечатлены во время ограбления. Судя по всему, подобных криминальных эпизодов в игре будет немало.

Остальные изображения позволяют по-новому взглянуть на мир GTA 6 и рассмотреть различные сцены с участием персонажей.

Новые материалы появились после официального показа игры, который уже состоялся на Netflix.