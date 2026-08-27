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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 112 оценок

IGN опубликовал 15 новых скриншотов Grand Theft Auto 6

IKarasik IKarasik
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IGN опубликовал 15 новых скриншотов Grand Theft Auto 6, среди которых оказался один эксклюзивный кадр.

На нём главные герои игры — Люсия и Джейсон — запечатлены во время ограбления. Судя по всему, подобных криминальных эпизодов в игре будет немало.

Люсия и Джейсон в живом и опасном Вайс-Сити - вышел первый официальный геймплей GTA 6 с игровыми скриншотами

Остальные изображения позволяют по-новому взглянуть на мир GTA 6 и рассмотреть различные сцены с участием персонажей.

Новые материалы появились после официального показа игры, который уже состоялся на Netflix.

Скриншоты 17
67
47
Комментарии:  47
Ваш комментарий
Grek028

ПХАХАХА СЛИВЫ БЫЛИ ЛУЧШЕ ЧЕМ ТО ЧО ПОКАЗАЛИ НА ФФЕТФЛИКС

32
ALEX-220

Ну что посмотрел я демонстрацию и это пздц как ахрененно боюсь представить как на пк будет выглядеть, билд был старый у сливщика кто не верил всосали

17
KILLA06

короче пацаны ,это игра века ,если на пс 5 такое ,на пк будет отвал бошки

15
ArexSOnk
15
Ahnx

Не скриншотов, а буллшотов.

14
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