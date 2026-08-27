IGN опубликовал 15 новых скриншотов Grand Theft Auto 6, среди которых оказался один эксклюзивный кадр.
На нём главные герои игры — Люсия и Джейсон — запечатлены во время ограбления. Судя по всему, подобных криминальных эпизодов в игре будет немало.
Остальные изображения позволяют по-новому взглянуть на мир GTA 6 и рассмотреть различные сцены с участием персонажей.
Новые материалы появились после официального показа игры, который уже состоялся на Netflix.
ПХАХАХА СЛИВЫ БЫЛИ ЛУЧШЕ ЧЕМ ТО ЧО ПОКАЗАЛИ НА ФФЕТФЛИКС
Ну что посмотрел я демонстрацию и это пздц как ахрененно боюсь представить как на пк будет выглядеть, билд был старый у сливщика кто не верил всосали
короче пацаны ,это игра века ,если на пс 5 такое ,на пк будет отвал бошки
Не скриншотов, а буллшотов.