Игрок получил Grand Theft Auto 6 бесплатно, три года копя бонусы Microsoft Rewards

Пока многие обсуждают высокую стоимость GTA 6, один из владельцев Xbox сумел оформить предзаказ Ultimate Edition, не потратив ни копейки реальных денег. Для этого он использовал баллы программы Microsoft Rewards, которые копил на протяжении трёх лет.

Как сообщает Pure Xbox, игрок обменял накопленные бонусы на подарочные карты Xbox и полностью оплатил ими стоимость максимального издания игры. На фоне цены в 100 долларов такой способ покупки привлёк большое внимание сообщества.

Программа Microsoft Rewards позволяет получать баллы за использование сервисов Microsoft. Пользователи могут зарабатывать их за поиск в Bing, покупки в Microsoft Store и Xbox Store, выполнение ежедневных заданий, а также прохождение специальных квестов в играх, доступных по подписке Xbox Game Pass.

Ещё один пользователь рассказал, что тоже собирается приобрести GTA 6 аналогичным способом. Сейчас он копит 100 тысяч баллов, которых должно хватить для получения подарочной карты Xbox номиналом 100 долларов.

Однако назвать этот способ лёгким нельзя. На накопление достаточного количества баллов могут уйти месяцы или даже годы регулярного выполнения заданий. Тем не менее пример игрока показывает, что при должном терпении Microsoft Rewards действительно позволяет оплачивать даже самые дорогие новинки без дополнительных расходов.

Напомним, стандартное издание GTA 6 оценивается в 80 долларов, а Ultimate Edition — в 100 долларов. Поэтому для некоторых пользователей программа лояльности Microsoft может стать реальной возможностью сэкономить на одной из самых ожидаемых игр последних лет.