Пользователь Grand Theft Auto 6 утверждает, что лишился доступа к социальным функциям PlayStation Network на 30 дней после того, как отправил другу фотографию обнажённых отдыхающих, сделанную с помощью внутриигровой камеры. По его словам, причиной наказания стал снимок нудистского курорта, обнаруженного в игровом мире.

Игрок под ником DerrickGott007 рассказал о произошедшем в Twitter/X, опубликовав предупреждение для остальных пользователей. Он призвал не пересылать через сообщения PSN фотографии с обнажёнными персонажами, даже если те были сделаны непосредственно в GTA 6. В качестве подтверждения DerrickGott007 приложил уведомление от PlayStation Safety.

Согласно скриншоту, отправленный с его аккаунта материал нарушил правила поведения PlayStation. В результате профиль получил 30-дневное ограничение на использование социальных функций. В уведомлении причиной указано распространение «порнографического или непристойного» контента. Там же предупреждается, что повторные нарушения могут привести к более серьёзным последствиям, вплоть до временной или постоянной блокировки доступа к сервисам PlayStation.

В правилах Sony действительно запрещено отправлять, запрашивать, просматривать, распространять и хранить порнографические или непристойные материалы. При этом происхождение изображения не освобождает пользователя от ответственности: отдельного исключения для контента из видеоигр в кодексе поведения нет. Поэтому даже если откровенная фотография была сделана в виртуальном мире GTA 6, её пересылка через PSN всё равно может привести к санкциям.

История служит напоминанием о том, что правила платформы распространяются и на материалы, созданные внутри игр с возрастным рейтингом для взрослой аудитории. Возможность сфотографировать происходящее с помощью внутриигровой камеры не означает, что полученный снимок разрешено без ограничений распространять через сторонние сервисы.