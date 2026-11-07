Игроки боятся влюбиться в Люсию из GTA 6 и переживают за свои отношения

По мере приближения выхода Grand Theft Auto 6 пользователи всё чаще ищут в Google информацию о романтических чувствах к игровым персонажам. Особенно заметно вырос интерес к Люсии — одной из главных героинь будущей игры Rockstar.

Издание TheGamer обратило внимание на статистику Google Trends. Запросы «влюбиться в персонажа игры» оставались практически неизменными с ноября 2021 года по май 2025-го, однако после выхода второго трейлера GTA 6 их популярность резко пошла вверх. С тех пор количество таких поисковых запросов почти утроилось.

Одновременно участились запросы «влюбиться в Люсию» и «считаются ли отношения в игре изменой». Это совпадает с ростом обсуждений персонажа в социальных сетях: некоторые пользователи уже признаются в симпатии к героине, хотя сама GTA 6 ещё не вышла.

Поводом для обсуждения стала и недавняя публикация BBC, в которой журналисты подняли вопрос о том, можно ли считать романтические отношения с игровым персонажем изменой реальному партнёру. Большинство участников опроса ответили отрицательно: с таким мнением согласились 96% мужчин и 93% женщин.

В TheGamer отмечают, что игроки, похоже, уже готовятся к эмоциональной привязанности к Люсии. Насколько сильно героиня повлияет на аудиторию после выхода GTA 6, станет понятно только после релиза.