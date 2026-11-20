На фоне триумфальных 99 баллов от критиков пользовательский рейтинг Grand Theft Auto 6 на Metacritic выглядит совсем иначе. По состоянию на 20 ноября 2026 года рейтинг игроков всего 4.9 баллов на основе более 2500 оценок, и больше половины отзывов - негативные.

Игроки жалуются на агрессивную монетизацию и подписку GTA+ даже в одиночной кампании, жесткое ограничение в 30 FPS без выбора, затянутый и линейный старт, а также на элементы, которые, по их мнению, портят классическое ощущение свободы GTA. Отдельно звучат претензии к багам первого дня - падению сквозь карту, глюкам машин и зависаниям, нестабильному фреймрейту в городе и погонях, цене в 80+ долларов и ощущению, что игра "не дотягивает" до хайпа после 13 лет ожидания. Часть аудитории называет историю скучной и слишком реалистично, сравнивая ее с "симулятором рутины" и сетуя на нехватку безудержного хаоса старых частей. Некоторые называют игру манифестом феминисток-активисток.

При этом многие положительные отзывы отмечают графику, атмосферу, детализацию мира Леонида и техническое исполнение, а происходящее объясняют классическим ревью-бомбингом от владельцев PC. Пока неизвестно, как на оценки отреагирует Metacritic.