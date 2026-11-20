На фоне триумфальных 99 баллов от критиков пользовательский рейтинг Grand Theft Auto 6 на Metacritic выглядит совсем иначе. По состоянию на 20 ноября 2026 года рейтинг игроков всего 4.9 баллов на основе более 2500 оценок, и больше половины отзывов - негативные.
Игроки жалуются на агрессивную монетизацию и подписку GTA+ даже в одиночной кампании, жесткое ограничение в 30 FPS без выбора, затянутый и линейный старт, а также на элементы, которые, по их мнению, портят классическое ощущение свободы GTA. Отдельно звучат претензии к багам первого дня - падению сквозь карту, глюкам машин и зависаниям, нестабильному фреймрейту в городе и погонях, цене в 80+ долларов и ощущению, что игра "не дотягивает" до хайпа после 13 лет ожидания. Часть аудитории называет историю скучной и слишком реалистично, сравнивая ее с "симулятором рутины" и сетуя на нехватку безудержного хаоса старых частей. Некоторые называют игру манифестом феминисток-активисток.
При этом многие положительные отзывы отмечают графику, атмосферу, детализацию мира Леонида и техническое исполнение, а происходящее объясняют классическим ревью-бомбингом от владельцев PC. Пока неизвестно, как на оценки отреагирует Metacritic.
Вообще полная х#ня эти отзывы и рейтинг,хаят пекашники. Игра летает на боксе,не каких вылетов,глюков нету. В защиту сони добавлю,друг на этой платформе играет,взял б/у обычную за 32 тыс. Все так же плавно без глюков и вылетов работает как на моем нулевом боксе х.
Все ясно. Это пекари! Удалить негативные отзывы и оставить только 10ки!!
Не сдержались ПК-малютки, опозорились как и игрожуры.
P.S. Борцунята даже тут продолжают.)))))
Перехайпили... несите следующего
Это, наверное, лучшее, пока не появился второй персонаж.
Как же меня бесит эта глупость с несколькими персонажами, просто ужас!
Если конечно про это написано было :D
ахаххаха, а это вообще смешно.
Так по-реалистичному, что нельзя снять путану.
Так по-реалистичному, что нельзя стрелять по определённым НПС.\
Так по-реалистичному, что нельзя стрелять в клубе, причём даже если ты находишься не в самом клубе, а просто стреляешь в его сторону.
Так по-реалистичному, что нельзя угнать определённую машину.
Так по-реалистичному, что первую миссию с перестрелкой можно просто пропрыгать до самолёта, и тебя за это время даже не убьют.
Ну игру есть за что хвалить, мне понравился мир и мелкие детали(это заслуга самих Рокков а не 6 части), ночь красивая. Кстати что я и написал.
(При этом многие положительные отзывы отмечают графику, атмосферу, детализацию мира)