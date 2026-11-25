Некоторые игроки Grand Theft Auto 6 обнаружили необычные способы избавиться от максимального уровня розыска, который, согласно задумке Rockstar Games, должен заканчиваться гибелью Джейсона и Люсии. Выяснилось, что даже шестизвёздная погоня не обязательно станет смертным приговором.

В GTA 6 полиция гораздо внимательнее реагирует на действия игрока, а система преступлений и преследования заметно изменилась по сравнению с предыдущими частями серии. Если довести уровень розыска до шести звёзд, правоохранители начинают масштабную охоту, которая, как считалось, не закончится, пока главные герои не погибнут.

Первый способ обнаружила японская VTuber Хайгуре Тамао. Она устроила масштабный хаос, добившись максимального уровня розыска, а затем активировала пасхалку, позволяющюю вернуться в классический Вайс-Сити из прошлых игр серии. После возвращения в настоящее время Тамао заметила, что розыск на шесть звёзд полностью исчез.

Правда, этот способ требует много времени, а пасхалку можно активировать лишь один раз, поэтому регулярно сбрасывать розыск таким образом не получится. Тем не менее он действительно работает: после путешествия во времени полиция перестаёт преследовать персонажа.

Другой метод обнаружил пользователь Fearcbpr. В опубликованном им видео игрок укрылся в бункере секретного объекта IAA в округе Норт-Мариана. Спустя некоторое время уровень розыска на шесть звёзд постепенно исчез, хотя причина такого поведения игры пока неизвестна. Возможно, это ошибка, которую Rockstar исправит в будущем, но пока игроки уже доказали, что даже максимальный уровень розыска в GTA 6 можно пережить.