В GTA 6 игроки, купившие стандартное издание, обнаружили, что некоторые магазины в открытом мире для них буквально закрыты. Доступ к этим заведениям Rockstar предоставила только владельцам Ultimate Edition, что вызвало недовольство среди поклонников игры.
Ранее было известно, что GTA 6 выйдет в двух версиях: Standard Edition за $79,99 и Ultimate Edition за $99,99. За дополнительные $20 покупатели расширенного издания получают набор косметических предметов, оружия, транспортных средств и доступ к нескольким эксклюзивным магазинам. Однако теперь выяснилось, что владельцы стандартной версии не могут даже войти в эти заведения.
Речь идёт о One-Eyed Willie's, Sara's Unisex Salon, Stock 305 и Electric Fang Tattoo Parlor. Внутри магазинов есть полностью оформленные интерьеры, но для покупателей Standard Edition они недоступны. Многие предполагали, что смогут хотя бы осмотреть помещения, пусть и без возможности совершать покупки, однако Rockstar ограничила доступ к ним целиком.
Игроки раскритиковали такое решение, назвав его жадным и сомнительным. Некоторые считают несправедливым, что готовый игровой контент оказался закрыт за дополнительной платой. Другие надеялись на компромиссный вариант — например, возможность открыть эксклюзивные магазины позднее по мере прохождения игры.
«Я не против того, чтобы компании зарабатывали деньги, но когда Rockstar получает такие огромные суммы, это выглядит жадно и сомнительно», — написал один из пользователей.
Другой игрок отметил, что заплатил $80, но его всё равно выставили за дверь магазина, словно он не достиг нужного возраста. Ещё один пользователь пошутил, что никогда не видел настолько дорогой таблички «Закрыто».
Могли ещё добавить момент что возле входа будет стоять продавец и будет спрашивать мол "Ultimate издание есть? Нет? Ну тогда ПОШЕЛ НАХ*Й ОТСЮДА НИЩЕБРОД!" и тут-же убивает Джейсона или Люсию из дробовика. 😁
Бомжатые Фейс контроль не прошли 😄
За такую херню - ПК билд с полностью открытым контентом просто обязан быть слит! :))))))))))))))
И ещё все материалы, включая техническую документацию по движку, и номера кредиток всех эти "ветеранов РокСтар" с CVC и прочим!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Глуши по полной корпоративных суч@р! :))))))))))))))))))))))))))))))))))
где надпись «неграм вход запрещен»когда она так нужна?
- Полная версия 100 бачей.
- Дорого.
- Вот тебе чутка урезеная, без косметических приколов, за 80.
- Ах ты жадная скотина!