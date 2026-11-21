В GTA 6 игроки, купившие стандартное издание, обнаружили, что некоторые магазины в открытом мире для них буквально закрыты. Доступ к этим заведениям Rockstar предоставила только владельцам Ultimate Edition, что вызвало недовольство среди поклонников игры.

Ранее было известно, что GTA 6 выйдет в двух версиях: Standard Edition за $79,99 и Ultimate Edition за $99,99. За дополнительные $20 покупатели расширенного издания получают набор косметических предметов, оружия, транспортных средств и доступ к нескольким эксклюзивным магазинам. Однако теперь выяснилось, что владельцы стандартной версии не могут даже войти в эти заведения.

Речь идёт о One-Eyed Willie's, Sara's Unisex Salon, Stock 305 и Electric Fang Tattoo Parlor. Внутри магазинов есть полностью оформленные интерьеры, но для покупателей Standard Edition они недоступны. Многие предполагали, что смогут хотя бы осмотреть помещения, пусть и без возможности совершать покупки, однако Rockstar ограничила доступ к ним целиком.

Игроки раскритиковали такое решение, назвав его жадным и сомнительным. Некоторые считают несправедливым, что готовый игровой контент оказался закрыт за дополнительной платой. Другие надеялись на компромиссный вариант — например, возможность открыть эксклюзивные магазины позднее по мере прохождения игры.

«Я не против того, чтобы компании зарабатывали деньги, но когда Rockstar получает такие огромные суммы, это выглядит жадно и сомнительно», — написал один из пользователей.

Другой игрок отметил, что заплатил $80, но его всё равно выставили за дверь магазина, словно он не достиг нужного возраста. Ещё один пользователь пошутил, что никогда не видел настолько дорогой таблички «Закрыто».