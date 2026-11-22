После выхода GTA 6 игроки начали активно исследовать открытый мир и находить скрытые детали. Уже обнаружены отсылки к Тревору, Франклину и Майклу из GTA 5, пасхалки, связанные с сериалом «Декстер», а некоторые поклонники даже пытаются разгадать новую тайну, которая может оказаться аналогом загадки горы Чилиад.

Но внимание сообщества привлекла и другая особенность игры — возможность менять вес и физическую форму главных героев. Rockstar заметно развила систему симуляции персонажей, добавив больше вариантов изменения их телосложения. Правда, максимальные значения веса оказались не такими впечатляющими, как рассчитывали некоторые игроки.

На Reddit пользователь TheKey32 опубликовал изображение Джейсона с максимальным весом и минимальной мышечной массой. У героя появился небольшой живот и второй подбородок, однако поклонники посчитали, что разработчики могли позволить ему набрать гораздо больше килограммов.

«Это даже близко не достаточно. Я хочу, чтобы мой Джейсон настолько растолстел, что ему понадобился бы электроскутер для передвижения», — написал пользователь wrghf.

Другой участник обсуждения, finnjakefionnacake, выразил удивление тем, что Rockstar установила именно такой предел: «Не могу поверить, что в Америке, во Флориде, в 2026 году разработчики решили, что этого достаточно для максимального веса. Я был ошеломлён».

В комментариях многие вспомнили GTA: San Andreas, где изменения веса Си-Джея были гораздо заметнее. Игроки заявили, что хотели бы получить аналогичную возможность в шестой части серии.

В социальных сетях обсуждение постепенно переключилось на Люсию. Её максимальный вес тоже вызвал неоднозначную реакцию: некоторые считают, что героиня выглядит достаточно полной, но другие ожидали более существенных изменений.

«Это НЕ тело девушки с “низкой мышечной массой”. У неё всё ещё видны мышцы пресса и ключицы», — отметил один из пользователей.

«И это всё? Это максимум? Как же разочаровывает, Rockstar…» — добавил другой поклонник.

Недовольство ограничениями системы уже породило новые ожидания от ПК-версии GTA 6. Некоторые игроки заявили, что после выхода игры на компьютерах первым делом установят модификации, которые позволят сделать Джейсона и Люсию значительно полнее.