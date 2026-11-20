Игроки GTA 6 обнаружили раздражающий недостаток в одной из игровых механик и просят Rockstar Games исправить систему хранения денег Джейсона. Несмотря на огромное количество возможностей и деталей в игре, интерфейс управления накоплениями оказался неудобным и уже вызывает недовольство среди пользователей.

Тайник Джейсона находится под половицами в его спальне и становится доступен практически в самом начале сюжета. Он предназначен не только для хранения памятных вещей, но и для сохранения наличных, чтобы игрок не потерял их во время неприятностей. Однако внесение и снятие денег сопровождается крайне неудобным управлением: сумма меняется буквально по одному доллару, а при удержании кнопки на крестовине счётчик резко ускоряется и начинает перескакивать на тысячи, из-за чего выставить нужное значение становится настоящей проблемой.

Игроки предлагают Rockstar упростить интерфейс, добавив отдельные кнопки для изменения суммы с фиксированным шагом, например по 100 долларов. Сейчас же пользователям приходится буквально ловить нужную цифру, постоянно рискуя либо недосчитать деньги, либо внести или снять гораздо больше, чем планировалось. На форумах эту проблему уже называют одним из самых раздражающих недостатков игры, хотя в целом GTA 6 получает высокие оценки и предлагает огромное количество развлечений.

Некоторые игроки настолько устали от неудобного тайника, что предпочитают вообще не пользоваться им и просто носить все деньги с собой. Однако это тоже рискованно: после смерти персонаж теряет наличные. Игроки жалуются, что даже обычная дорожная стычка может закончиться потерей нескольких тысяч долларов — например, если случайный конфликт с водителем перерастает в перестрелку или уничтожение машины.

На фоне масштабов GTA 6 подобная проблема кажется мелочью, но именно с такими механиками пользователи сталкиваются регулярно на протяжении всего прохождения. Поэтому игроки надеются, что Rockstar обратит внимание на жалобы и исправит управление суммой в тайнике Джейсона в одном из ближайших обновлений. Пока разработчики никак не прокомментировали возможные изменения.