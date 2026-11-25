Первая глава GTA 6 вызвала неоднозначную реакцию из-за неспешного темпа, однако для некоторых игроков именно эта часть стала неожиданным поводом задержаться в игре на десятки часов. Вместо того чтобы спешить к ограблениям и масштабным перестрелкам, они предпочитают исследовать виртуальную версию Флорида-Кис, заниматься повседневными делами и отыгрывать обычную жизнь.

В начале игры можно рыбачить, нырять с аквалангом, приводить в порядок дом Джейсона, заниматься спортом и просто проводить время на пляже. Такая спокойная атмосфера понравилась далеко не всем: часть игроков хотела сразу перейти к привычному для серии хаосу. Но другие, наоборот, нашли в размеренном начале особую привлекательность.

Некоторые фанаты рассказали, что провели в первой главе от 10 до более чем 40 часов. Один из пользователей X признался, что за 41 час практически не покидал два небольших района и специально не продвигался дальше Хэмлета. По его словам, игра ещё почти не раскрылась, но уже казалась невероятно насыщенной и увлекательной.

Другие игроки устраивали себе целые распорядки дня. Один из них рассказал, что перед тем, как забрать Люсию из тюрьмы, провёл в игре около 15–18 часов. Он начинал утро с поездки в ближайший бар за апельсиновым соком, приветствовал местных жителей, тренировался, играл в баскетбол, рыбачил с Кэлом и занимался дайвингом. Кроме того, игрок проверял, насколько подробно Rockstar проработала взаимодействие с окружающим миром.

Некоторые даже старались соблюдать правила дорожного движения и пользоваться поворотниками, если не занимались преступлениями. Другие задерживались в Флорида-Кис из-за сходства с реальным местом: особенно впечатлил игроков мост Seven Mile Bridge. Один фанат признался, что несколько лет интересовался этим регионом и потому не хотел покидать его игровую версию.

Впрочем, спокойный темп первой главы не означает, что игроки совсем отказываются от приключений. Кто-то исследует окрестности, а кто-то ночью разъезжает на мотоцикле по Кей-Ленто в роли местного мстителя. По мнению фанатов, первая глава GTA 6 стала своеобразным затишьем перед бурными событиями основной истории, и именно поэтому многие с удовольствием задерживаются в ней подольше.