Первая глава GTA 6 вызвала неоднозначную реакцию из-за неспешного темпа, однако для некоторых игроков именно эта часть стала неожиданным поводом задержаться в игре на десятки часов. Вместо того чтобы спешить к ограблениям и масштабным перестрелкам, они предпочитают исследовать виртуальную версию Флорида-Кис, заниматься повседневными делами и отыгрывать обычную жизнь.
В начале игры можно рыбачить, нырять с аквалангом, приводить в порядок дом Джейсона, заниматься спортом и просто проводить время на пляже. Такая спокойная атмосфера понравилась далеко не всем: часть игроков хотела сразу перейти к привычному для серии хаосу. Но другие, наоборот, нашли в размеренном начале особую привлекательность.
Некоторые фанаты рассказали, что провели в первой главе от 10 до более чем 40 часов. Один из пользователей X признался, что за 41 час практически не покидал два небольших района и специально не продвигался дальше Хэмлета. По его словам, игра ещё почти не раскрылась, но уже казалась невероятно насыщенной и увлекательной.
Другие игроки устраивали себе целые распорядки дня. Один из них рассказал, что перед тем, как забрать Люсию из тюрьмы, провёл в игре около 15–18 часов. Он начинал утро с поездки в ближайший бар за апельсиновым соком, приветствовал местных жителей, тренировался, играл в баскетбол, рыбачил с Кэлом и занимался дайвингом. Кроме того, игрок проверял, насколько подробно Rockstar проработала взаимодействие с окружающим миром.
Некоторые даже старались соблюдать правила дорожного движения и пользоваться поворотниками, если не занимались преступлениями. Другие задерживались в Флорида-Кис из-за сходства с реальным местом: особенно впечатлил игроков мост Seven Mile Bridge. Один фанат признался, что несколько лет интересовался этим регионом и потому не хотел покидать его игровую версию.
Впрочем, спокойный темп первой главы не означает, что игроки совсем отказываются от приключений. Кто-то исследует окрестности, а кто-то ночью разъезжает на мотоцикле по Кей-Ленто в роли местного мстителя. По мнению фанатов, первая глава GTA 6 стала своеобразным затишьем перед бурными событиями основной истории, и именно поэтому многие с удовольствием задерживаются в ней подольше.
А можно поменьше новостей про этот сомнительный шедевр?
у меня уже 60+ часов ( 3 глава ), куплены все гаражи, 11 машин и все они топы и люксы, открыта вся карта
Переманивают аудиторию Sims :D
Вся новостная лента про GTA6 🥱.То стены красить, то рыбалка, - просто пздц, как интересно и увлекательно.Помнится мне рыбалка в Far Cry 5,та ещё тоска зелёная.Один раз попробовал и больше не стал
Это всё конечно мило, но я искренне не понимаю, зачем в игре про Великие Угоны Автомобилей... посвящать встроенной детализированной версии всевозможных "Майнкрафтов" столько времени?
Неужели у покупателей "ЖТА 6" всё настолько плохо с доступом к прочим играм или с познаниями других жанров, что они ни в "Стрэндэд" или "Форест", ни в "Эншраудед" или "Номенскай", ни в десятки вариантов "симулятора таверны", "симулятора грузовика" или "симулятора города" - никогда не играли?
Опять же, когда в старые "Фар Краи" и "Ососины" добавляли обустройство базы, мини-игры, охоту, рыбалку, собирательство, поиск кладов и прочее - такого ажиотажа на ровном месте не возникало.
Да и обильной тряски фанбоев, когда в "Сан Андреасе" к примеру, появились различные доставочные задания, прокачка тушки и навыков, бильярд и прочие навороты - раньше тоже не было. В чём заключается невероятность покраски стен а ля "Хаус Флиппер", что за это нужно отдавать 100 нерублей и тратить под 40 часов, когда рядом ждёт непосредственная игра?