Игроки GTA 6 сообщают об отсутствии кодов загрузки в физ.копиях игры и трудностях при обращении в службу поддержки

Покупка физической копии GTA 6, обернувшаяся отсутствием кода для загрузки игры, стала настоящей головной болью для некоторых игроков. В сообщениях на Reddit пользователи делятся информацией о том, что в запечатанных на вид коробках с игрой отсутствовал код, необходимый для её установки. В результате покупатели оказались лишены доступа к продукту, за который они заплатили.

Один из пользователей Reddit опубликовал фотографию коробки с игрой для PS5: на месте, где должен был находиться код загрузки, видна лишь серая полоса. Автор сообщения отметил, что в магазине Best Buy поначалу возникли сложности с обменом товара. Позже покупатель подтвердил, что ему всё же удалось обменять экземпляр на другой — уже с наличием необходимого кода.

Другой пользователь столкнулся с аналогичной проблемой при покупке через Amazon (там товар также удалось заменить), а третий покупатель выложил фотографии своей коробки с игрой, добавив, что обратился в службу поддержки Rockstar, но оперативного решения проблемы не получил.

Эти случаи породили вопросы о возможных ошибках при печати кодов, тем более что некоторые коробки, судя по всему, были вскрыты — или, наоборот, пришли с неповреждёнными заводскими пломбами.

Компания Rockstar пока не подтвердила, носит ли этот дефект упаковки массовый характер, и нет никакой информации о том, сколько именно экземпляров могло быть затронуто.

Покупатели также начали обсуждать ситуацию в сообществе r/GTA6, где появились жалобы на отсутствие кодов и трудности с активацией. Причина возникновения проблем пока остаётся неизвестной; на основании отдельных сообщений невозможно определить, на каком этапе произошёл сбой — во время производства, дистрибуции или процесса активации кода.