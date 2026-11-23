В GTA 6 появилась система криминального профиля, которая оценивает стиль игры Джейсона и Люсии — от осторожного профессионального преступника до безжалостного психопата. Она оказалась сложнее привычной шкалы «добро и зло», но не все игроки понимают её правила и считают некоторые решения несправедливыми.

Криминальный профиль включает пять уровней: «Профессионал», «Закалённый», «Жестокий», «Психопат» и «Неисправимый». При этом у Джейсона и Люсии могут быть совершенно разные характеристики, в зависимости от действий игрока.

На уровне «Профессионал» игра поощряет скрытность и аккуратное выполнение заданий. Бесшумные и нелетальные способы нейтрализации противников, добрые поступки по отношению к NPC и выстрелы по конечностям помогают поддерживать этот статус. Такой стиль также даёт бонус к концентрации, полезный в бою.

«Закалённый» отражает более прямолинейный подход: игрок чаще убивает противников, например, попадая им в голову, но не устраивает беспорядочную стрельбу по прохожим и полицейским. На уровне «Жестокий» в преступления начинают вовлекаться случайные жители и сотрудники полиции, а бонус к концентрации смещается в сторону точных попаданий.

Дальше следует «Психопат» — статус, который предполагает большое количество жертв среди беззащитных людей и животных. На этом уровне полиция может лишить игрока возможности сдаться. Если же долго оставаться в этом состоянии и игнорировать предупреждения игры, персонаж получит статус «Неисправимый». Он закрепляется до конца прохождения: изменить профиль уже нельзя, а бонус к концентрации пропадает, что усложняет перестрелки. Кроме того, этот статус влияет на сюжет.

Главная претензия игроков заключается в том, что система, по их мнению, иногда учитывает самооборону как чрезмерную жестокость. Например, стрельба по противнику в голову может ухудшить профиль, даже если тот первым напал на персонажа. Также некоторые считают, что угон автомобиля должен оцениваться иначе, если при этом никто не пострадал.

Другие игроки возражают, что криминальный профиль не делит поступки на хорошие и плохие, а оценивает именно профессионализм преступника. Подготовленный грабитель заранее оставит машину для побега, продумав маршрут и способ скрыться. Психопат же действует хаотично, привлекает внимание и подвергает опасности случайных людей.

Один из пользователей сравнил систему с переходом «от Майкла к Тревору» — персонажам GTA 5 с совершенно разными подходами к преступлениям. При этом игроки, предпочитающие прежний стиль серии с масштабным хаосом и минимальными последствиями, отмечают, что GTA 6 сильнее привязывает поведение героев к более реалистичному сюжету и отношениям между персонажами.