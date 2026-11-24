Игроки продолжают находить в GTA 6 небольшие, но впечатляющие детали, демонстрирующие внимание Rockstar к реалистичности игрового мира. На этот раз пользователи обнаружили, что внешний вид автомобиля после покраски зависит от того, где именно его обслужить.

Как заметил пользователь PapaRPG в X, если перекрасить машину в обычной мастерской Pay n Spray, покрытие будет выглядеть менее качественным: краска окажется слегка неровной и будет хуже отражать свет. При этом полноценные гаражи для модификации автомобилей предлагают более дорогую покраску с гладким и блестящим покрытием.

Разница не влияет напрямую на игровой процесс, однако делает выбор мастерской более осмысленным. Pay n Spray по-прежнему подходит для быстрой смены цвета, например, чтобы избавиться от преследования полиции, тогда как дорогой гараж позволяет привести автомобиль в порядок и получить более эффектный внешний вид.

Находка удивила игроков, особенно тех, кто раньше критиковал Rockstar за чрезмерное внимание к реалистичным деталям. Один из пользователей X, ранее жаловавшийся на подобные особенности Red Dead Redemption 2, признался, что теперь восхищается уровнем проработки GTA 6.

Несмотря на критику и негативные отзывы, всё больше игроков начинают ценить решение Rockstar уделить столько времени деталям. В GTA 6 продолжают обнаруживать новые секреты, пасхалки и необычные особенности окружающего мира.

Похоже, игра будет удивлять пользователей ещё долго. Даже спустя годы после выхода Red Dead Redemption 2 игроки находят в ней ранее незамеченные детали, и GTA 6, судя по всему, ждёт такая же судьба.