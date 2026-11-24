Некоторые покупатели Grand Theft Auto VI столкнулись с неожиданной проблемой при попытке вернуть деньги за цифровую версию игры для PlayStation 5. Оказалось, что политика Sony в отношении возвратов может лишить пользователей такой возможности ещё до того, как они впервые запустят приобретённую игру.

10 ноября Sony объявила о начале предварительной загрузки GTA VI на PlayStation 5 — за девять дней до официального релиза, состоявшегося 19 ноября. Игрокам предложили заранее скачать необходимые файлы, чтобы приступить к прохождению сразу после выхода. Однако компания не акцентировала внимание на том, что по правилам PlayStation Store предварительная загрузка считается началом скачивания контента, после которого стандартное право на возврат денег прекращает действовать.

Согласно опубликованным условиям Sony, покупатели цифровых игр могут запросить возврат средств в течение 14 дней после покупки, но только при условии, что загрузка или потоковое воспроизведение контента ещё не начались. Правила распространяются и на предварительные заказы: начало предварительной загрузки автоматически лишает покупателя права на стандартный возврат.

Таким образом, пользователи, загрузившие GTA VI ещё 10 ноября, могли потерять возможность вернуть деньги за девять дней до того, как игра стала доступна для запуска. Более того, настройки автоматического скачивания PlayStation способны запустить загрузку без непосредственного участия владельца консоли. В результате некоторые покупатели могли лишиться права на возврат, даже не подозревая об этом.

После выхода GTA VI появились жалобы на производительность, технические ошибки и несоответствие ожиданиям. Некоторые разочарованные покупатели попытались вернуть потраченные средства, однако столкнулись с ограничениями политики PlayStation Store. При этом точное количество поданных и отклонённых запросов неизвестно. Также отсутствуют подтверждения того, что GTA VI официально признана дефектным продуктом в соответствии с условиями Sony.

Это различие имеет принципиальное значение. Недовольство игрой или даже заметные проблемы с частотой кадров сами по себе не гарантируют право на возврат денег. Для применения исключений из стандартных правил необходимо подтвердить наличие конкретных технических неисправностей.

Ситуация вновь привлекла внимание к особенностям цифровой собственности. В отличие от физической копии игры на диске, цифровая покупка предоставляет пользователю лицензию на использование программного продукта в соответствии с условиями платформы. Такая лицензия регулируется соглашением с цифровым магазином и не предполагает тех же возможностей возврата, которые могут существовать при покупке физического носителя.

Однако утверждать, что покупатели цифровых игр вообще ничем не владеют, было бы юридически некорректно. Речь идёт о предоставлении доступа на условиях действующего лицензионного соглашения, причём конкретные права потребителей могут различаться в зависимости от законодательства страны.

Отказ в стандартном возврате также не обязательно означает окончательную потерю денег. Политика Sony предусматривает исключения для контента с подтверждёнными неисправностями. Кроме того, компания признаёт, что её правила не ограничивают права, предоставленные покупателям местным законодательством о защите потребителей.

Для обращения в службу поддержки PlayStation покупателю необходимо предоставить идентификатор PSN, данные учётной записи и сведения о покупке. Если запрос связан с техническими проблемами, рекомендуется подробно описать конкретные неисправности и сохранить снимки экрана, сообщения об ошибках и переписку с поддержкой.

Проблема выходит далеко за пределы GTA VI. Предварительные заказы, автоматическая загрузка и привязка цифровых покупок к учётным записям давно стали привычной частью игровой индустрии. Однако каждый из этих механизмов потенциально ограничивает возможности покупателей ещё до того, как они получат возможность полноценно оценить приобретённый продукт.

Ситуация вокруг GTA VI наглядно продемонстрировала противоречие между фактом оплаты цифровой игры и возможностью вернуть за неё деньги. При этом аналогичные трудности могут возникнуть и при выпуске других крупных проектов.