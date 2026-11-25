Игроки Grand Theft Auto VI обратили внимание на необычно агрессивное поведение жителей Вайс-Сити. Несмотря на впечатляющую детализацию открытого мира и разнообразие взаимодействий с окружающими персонажами, некоторые пользователи остались недовольны тем, насколько враждебно прохожие реагируют даже на обычные дружелюбные приветствия.

На Reddit появилось сразу несколько обсуждений, посвящённых поведению NPC. По словам игроков, попытки поздороваться с незнакомцами нередко заканчиваются грубыми ответами, оскорблениями и даже угрозами. При этом персонажи могут проявлять агрессию без каких-либо очевидных провокаций со стороны Джейсона или Лусии.

Особенно часто пользователи сравнивают систему взаимодействий с Red Dead Redemption 2. В предыдущем проекте Rockstar Games Артур Морган мог приветствовать случайных прохожих, получать дружелюбные ответы и вступать в короткие разговоры. В GTA VI аналогичные попытки, по наблюдениям некоторых игроков, гораздо чаще вызывают раздражение окружающих.

Один из пользователей рассказал, что практически каждый встреченный им персонаж негативно реагировал на приветствие Джейсона. По его словам, женщины нередко воспринимают обращение как попытку познакомиться, а мужчины отвечают агрессивно и требуют оставить их в покое. Другие участники сообщили о похожих ситуациях, включая случаи, когда обычный разговор неожиданно перерастал в драку.

Впрочем, подобное поведение наблюдается не повсеместно. Некоторые игроки встречали дружелюбных жителей, которые охотно отвечали на приветствия и даже разрешали погладить своих собак. Это указывает на то, что реакции NPC могут различаться в зависимости от обстоятельств.

Отдельные участники обсуждения предполагают, что отношение прохожих зависит от района города, внешнего вида главного героя и предыдущих взаимодействий. Например, персонажи в некоторых кварталах могут негативно воспринимать определённую одежду, тогда как постоянные встречи с одними и теми же жителями способны постепенно изменить их отношение. Однако эти особенности пока основаны на пользовательских наблюдениях и не подтверждены разработчиками.

Другие считают, что Rockstar намеренно сделала жителей Вайс-Сити менее приветливыми, чтобы подчеркнуть сатирическое изображение современной Флориды. В отличие от Америки конца XIX века, представленной в Red Dead Redemption 2, современный мегаполис может восприниматься как место, где люди гораздо настороженнее относятся к незнакомцам.

Несмотря на критику, игроки признают разнообразие реакций и высокую детализацию поведения окружающих персонажей. Однако некоторые считают, что система общения выиграла бы от более сбалансированного сочетания дружелюбных и агрессивных ответов.