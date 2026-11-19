Долгожданный выход Grand Theft Auto VI вызвал не только восторженные отзывы о графике и масштабах открытого мира, но и жалобы на производительность консольных версий. По словам некоторых игроков, во время перестрелок, полицейских погонь и массовых взрывов частота кадров заметно падает, порой опускаясь до 20 FPS и ниже. На фоне этих проблем пользователи уже обсуждают возможность отказаться от консольной версии и дождаться выхода игры на ПК.

На Reddit владелец обычной PlayStation 5 рассказал, что после двух часов прохождения начал намеренно избегать вооружённых столкновений. По его словам, практически каждая перестрелка сопровождается снижением частоты кадров с 30 до 22–23 FPS.

Я готов терпеть небольшие просадки в тяжёлых сценах, но не такое. За два часа я начал специально избегать любых перестрелок.

Другой пользователь PS5 попросил добавить режим производительности, даже если ради более плавной картинки придётся пожертвовать частью графических эффектов.

Особенно показательной оказалась история пользователя под ником Sloth-TheSlothfuI. Он признался, что поддался ажиотажу вокруг GTA VI и приобрёл игру для PlayStation 5, хотя ранее преимущественно играл на компьютере. Однако уже спустя два часа пожалел о покупке:

Я поддался ажиотажу вокруг GTA VI, посмотрел все обзоры и в итоге купил её на PS5. Но я просто НЕ МОГУ привыкнуть к 30 FPS. Прошло два часа, и меня буквально тошнит.

В обсуждениях есть пользователи, заранее планирующие переход на ПК. Один из владельцев PS5 заявил, что намерен продать консоль и приобрести компьютерную версию, как только она появится.

Жалобы поступают и от владельцев PlayStation 5 Pro. Один из них сообщил о заметных падениях FPS во время перестрелки в прологе и отдельных эпизодов свободного исследования мира. Впрочем, спустя полтора часа он перестал обращать внимание на замедления и продолжил получать удовольствие от игры. Другие пользователи также отмечают небольшие рывки при многочисленных взрывах, хотя многие называют производительность достаточно стабильной.

Особенно резко высказываются многие владельцы Xbox Series S. Один игрок оценил частоту кадров примерно в 20 FPS и пожаловался, что из-за этого неудобно стрелять и управлять автомобилем.

Возможно, придётся оформить возврат средств и просто подождать выхода на ПК.

Ситуация невольно напоминает проблемный запуск Grand Theft Auto IV на компьютерах в декабре 2008 года. Тогда пользователи также жаловались на низкую частоту кадров, нестабильную работу и графические ошибки. Этот пример показывает, что появление ПК-версии само по себе ещё не гарантирует хорошей оптимизации.

На фоне жалоб на производительность некоторые владельцы консолей всё активнее призывают Rockstar Games как можно скорее выпустить GTA VI на ПК. Хотя подобных сообщений пока не так много, они находят поддержку среди других пользователей, а спустя почти сутки после релиза продолжают появляться новые обращения с аналогичными просьбами. Игроки рассчитывают, что более мощное компьютерное оборудование позволит добиться высокой частоты кадров и избавиться от неприятных просадок FPS во время масштабных перестрелок, погонь и взрывов.

При этом часть пользователей прямо заявляет о готовности дождаться компьютерной версии, предпочитая более плавный игровой процесс ограничениям консольного издания. Однако Rockstar Games пока не объявила дату выхода GTA VI на ПК, поэтому поклонникам остаётся надеяться на скорейший релиз и достойную оптимизацию.