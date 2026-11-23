В Grand Theft Auto VI обнаружилась неожиданная тема для обсуждения. Пользователи обратили внимание на весьма специфические предпочтения художников Rockstar Games: по их наблюдениям, многие привлекательные женские персонажи обладают практически одинаковыми пропорциями тела — широкими бёдрами, большими ягодицами и сравнительно небольшой грудью.

В конкретном примере автор публикации под ником csfox1990 привёл в пример Люсию, Мэнди. По его мнению, несмотря на различия в причёсках, одежде и внешности, фигуры героинь выглядят слишком похожими. Пользователь даже предположил, что среди художников Rockstar явно преобладают любители пышных ягодиц, поскольку именно на этой части женского тела, как ему кажется, сделан особый акцент.

При этом автор подчеркнул, что не выступает против подобных пропорций. Основная претензия заключается в недостаточном разнообразии женских фигур. В качестве положительного примера он упомянул Kingdom Come: Deliverance II, где, по его мнению, представлены более разнообразные типы внешности.

Мнение автора нашло поддержку среди игроков, согласившихся с тем, что Rockstar могла бы уделить больше внимания разнообразию телосложения женских персонажей. Другие напомнили, что действие GTA VI разворачивается во Флориде, а Вайс-Сити вдохновлён Майами, где популярны пластическая хирургия и бразильская подтяжка ягодиц (BBL).

Нашлись и те, кто вообще не увидел проблемы. По их мнению, подобные пропорции вполне естественны, а сама GTA VI не обязана становиться точным симулятором внешности жителей реального Майами.

Впрочем, обсуждение наглядно показывает, насколько пристально поклонники изучают даже самые неожиданные детали GTA VI. На этот раз предметом спора оказались не графика, физика или игровой процесс, а предполагаемые эстетические предпочтения художников Rockstar.