После выхода GTA 6 игроки продолжают находить в игре необычные детали и механики. Некоторые из них напоминают решения из других известных проектов. Например, система повторных налётов на вражеские базы оказалась похожа на механику из Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain.

В GTA 6 можно нападать на различные криминальные объекты, включая лаборатории по производству запрещенных веществ и базы банд. Игроки обнаружили, что если несколько раз пытаться проникнуть на одну и ту же территорию одним и тем же путём, противники начинают менять оборону.

Например, после нескольких неудачных попыток пройти через определённый участок враги могут подготовить там дополнительные препятствия. Другие игроки заметили, что после повторных налётов меняются расположение добычи и позиции противников. В одном из случаев персонаж не смог перелезть через повреждённую колючую проволоку, а при следующем посещении обнаружил, что её заменили новой.

Подобная система уже встречалась в Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Если игрок слишком часто использовал одну и ту же тактику, враги начинали к ней приспосабливаться. Например, после частых выстрелов в голову они могли надевать шлемы, а при регулярных ночных атаках — использовать приборы ночного видения.

Хотя адаптивное поведение противников встречается и в других играх, включая Hello Neighbor и Alien: Isolation, именно Metal Gear Solid 5 кажется наиболее близким примером для GTA 6. Обе игры позволяют проходить задания разными способами, а действия игрока могут повлиять на подготовку врагов к следующему столкновению.