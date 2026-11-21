В игровом сообществе разгорелась новая волна споров вокруг объективности профильных медиа. Пользователи Reddit и соцсети X обратили внимание на разительный контраст между тем, как западные журналисты оценивали внешность героинь в экшене Stellar Blade и в недавно вышедшей Grand Theft Auto 6.

Поводом для обсуждений послужили свежие материалы крупных изданий - в частности, Kotaku и Destructoid. В статьях о GTA 6 авторы в восторженном тоне описывают главную героиню Лусию, открыто хвалят ее фигуру, называют "горячей" и положительно отзываются о проработке откровенных интимных сцен с ее участием.

Геймеры напомнили, что в 2024 году та же западная пресса жестко критиковала корейскую студию Shift Up за дизайн Евы из Stellar Blade. Тогда рецензенты называли облегающие костюмы героини "чрезмерной фетишизацией", упрекали авторов в потакании "мужскому взгляду", а журналист IGN France и вовсе заявил, что разработчики "никогда не видели живую женщину" - позже изданию пришлось приносить за эти слова официальные извинения.

Отдельное внимание геймеры обратили на реакцию прессы на второстепенную героиню Мэнди, которая появляется в игре в откровенном бикини. Вместо критики западные издания встретили персонажа восторженно, активно поддерживая вирусную волну ее популярности в соцсетях и публикуя материалы с интервью ее актрисы, хотя за схожую открытость нарядов в корейском экшене разработчиков обвиняли в объективации.

Игроки отмечают, что в новой игре Rockstar присутствует куда больше откровенного контента - от пляжных сцен и стриптиз-клубов до полноценных постельных эпизодов, однако в адрес разработчиков не звучит ни одного упрека в объективации.

По мнению пользователей сети, причина кроется в масштабе проектов: небольшую корейскую студию было удобно критиковать, тогда как идти против Rockstar Games и главного релиза десятилетия профильная пресса попросту не решается.