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Игроки подсчитали точное количество зданий с интерьерами в GTA 6 - войти можно почти в треть построек
Игроки GTA 6 проводят до 40 часов в первой главе, занимаясь рыбалкой и повседневными делами
"Слишком скучные": гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен пропустил большинство кат-сцен в GTA 6 и выиграл Гран-при Лас-Вегаса
В GTA 6 спрятали шутку о ремастерах и ремейках The Last of Us
Версия GTA 6 для Xbox Series X оказалась производительнее, чем для PS5, несмотря на маркетинговую кампанию Sony
Ремастер The Wolf Among Us выходит на Nintendo Switch 29 ноября с новым контентом
Panini выпустит официальные коллекционные карточки по GTA 6 - продажи стартуют в декабре
В декабре Star Wars: Galactic Racer получит обновление Speed Legends - оно добавит в игру множество новых возможностей
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Dawn of War IV получит русскую озвучку: трейлер Commander Edition с русской озвучкой
Из GTA 6 уже достали почти полтора миллиона реплик - энтузиаст готовит русскую нейроозвучку
От культового квеста до отменённых проектов: непростая история "Бегущего по лезвию" в видеоиграх
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GTA 6 возмутила игроков - теперь вместо преступлений нужно покупать девушке цветы
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Осады замков, новые классы и никакого упрощения - главное о релизе Path of Exile 2 с презентации в Стамбуле
Марафон по франшизе "Омен" - Часть IV: Её звали Сарделия
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Телевизор Dreame Mega QLED 4K TV 100Q100
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