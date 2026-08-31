Игроки показали, как можно исправить спорный интерфейс GTA 6 и сделать его удобнее

После первого показа геймплея GTA 6 интернет буквально завалили претензиями к игре и мемами в духе «и это делали 13 лет...». Критики в сторону новой игры Rockstar действительно много, особенно сильно фанатов удивил странный интерфейс, о чем мы рассказывали ранее. Но, как оказалось, геймеры могут не только жаловаться, но и наглядно показывать, как разработчики способны всё исправить.

На сабреддите игры участник под ником Thin-Ad-2034 представил собственное видение пользовательского интерфейса, основанное на анализе недочетов официальной демонстрации и отзывах игроков. Автор концепта попытался объединив визуальный опыт GTA 5, Red Dead Redemption 2 и наработок шестой части, сохранив при этом узнаваемую стилистику Rockstar Games.

В фанатском редизайне упор сделан на аккуратность, минимализм и читаемость информации:

Громоздкие элементы заменены на более компактные и тонкие варианты с мягким скруглением углов.

Тяжелые темные подложки уступили место легким градиентам, а второстепенные индикаторы (например, шкала выносливости) становятся полупрозрачными в моменты, когда игрок их активно не использует.

Показатели здоровья и брони перенесены ближе к радару, чтобы не перегружать центр экрана и периферийное зрение.

А колесо выбора снаряжения получило цветовую дифференциацию в зависимости от типа вооружения, а также наглядное отображение характеристик и дополнительных предметов без лишнего визуального шума.

Судя по реакции и коментариям, такая переработка понравилась игрокам. Несмотря на то, что многие геймеры всё еще предпочитают классические объемные иконки времен GTA: San Andreas или круговые шкалы из RDR 2, — большинство сошлось во мнении, что даже базовые точечные правки способны сделать интерфейс значительно лучше.

Фанаты надеются, что к релизу Rockstar Games учтет реакцию сообщества и доведет оформление HUD до премиального уровня.