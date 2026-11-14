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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
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Игроки пытаются обойти ограничение в 30 FPS в GTA 6 на консолях с помощью программы Veyra

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За несколько дней до релиза Grand Theft Auto 6, намеченного на 19 ноября, компания Rockstar Games официально подтвердила, что игра нацелена на 30 кадров в секунду на всех консолях, включая PlayStation 5, Xbox Series X|S и даже флагманскую PS5 Pro. Владельцы улучшенной системы Sony получат апскейлинг PSSR и тени с трассировкой лучей, но без режима повышенной частоты кадров. Эта новость спровоцировала волну недовольства в сообществе, а часть пользователей начала отменять предзаказы и искать сторонние способы повысить плавность изображения.

Пока одни игроки на Reddit советуют привыкать к 30 FPS заранее или включать уплавнение кадра Game Motion Plus на телевизорах Samsung, другие обратили внимание на проект с открытым исходным кодом Veyra от энтузиаста под ником Likely7. Репозиторий программы на GitHub уже собрал более 103 тыс. загрузок всех релизных файлов и 1.8 тыс. звезд, а описание инструмента прямо гласит Bring PS5 GTA6 to 120FPS with DLSS 5.

Для работы связки сигнал с PS5 или Xbox выводится на ПК под управлением Windows 11 через карту видеозахвата или Remote Play. Движок Veyra обрабатывает видеопоток в реальном времени на базе DirectX 12 с использованием видеокарт NVIDIA или AMD, применяя апскейлинг DLSS SR, FSR 3.1 или RTX Video SR, шумоподавление NR и генерацию кадров VFG, DLSS, XeSS или FSR. Накануне вышло свежее обновление Veyra 2.1.6, которое добавило мгновенные повторы с буфером от 15 секунд до 10 минут по клавише F9, запись микрофона и переработанный механизм удаления дублирующихся кадров для источников с переменной частотой и режима 60 в 30 FPS.

Версия 2.1.6 также получила до 4 зон полного исключения эффектов с мягкими краями, позволяющих уберечь статичный игровой интерфейс и субтитры от размытия при генерации кадров. По собственным тестам разработчика на связке RTX 5070 и карты захвата 4K60 исправление планировщика повысило показатель 1% low в DLSS 2x со 105.39 до 115.19 FPS в окне и со 106.66 до 115.76 FPS в полноэкранном режиме, а в сценарии 60 в 30 с VFG 4x - с 97.5 до 111-114 FPS при сокращении числа запоздавших кадров с 300 до 2-9. В код также добавили поддержку экспериментального генератора кадров ANR с множителем от 2x до 6x, однако сами модели и библиотеки в публичный архив не вошли из-за запрета со стороны их авторов на распространение во время бета-теста.

Несмотря на эффектные демонстрации обработанных трейлеров GTA 6 в 90 и 120 FPS на RTX 4080 и RTX 5090, технические обозреватели и сам создатель Veyra предупреждают о серьезных ограничениях такого метода. Поскольку программа получает с карты захвата лишь плоское видео без векторов движения и геометрии сцены, результат не является полноценной интеграцией DLSS 5 и может сопровождаться артефактами освещения, шлейфами вокруг персонажей и размытием элементов интерфейса. Тестировщики на Reddit при проверке связки с PS5 в режиме 30 FPS на примере GTA 5 также зафиксировали заметную задержку управления, достигавшую в отдельных конфигурациях от 1 до 2 секунд, что делает подобный способ малопригодным для динамичных перестрелок.

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