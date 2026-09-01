Игроки смеялись над GTA 6, но, похоже, это была демонстрация новых механик

Один из ярких моментов грандиозной презентации GTA 6 подвергся резкой критике со стороны игроков. Однако, как оказалось, сцена, которую многие сочли плохо сделанной анимацией, на самом деле может быть демонстрацией совершенно новой механики, разработанной Rockstar Games.

После показа GTA 6 получила много похвалы, но не все элементы пришлись по душе сообществу. Момент, когда Джейсон делает сальто и прыгает в воду, вызвал особенно много комментариев. Некоторые игроки назвали эту сцену одной из худших частей всей презентации, в первую очередь отметив отсутствие плавности в движениях персонажа.

Ранее можно было предположить, что Rockstar просто плохо выполнила анимацию прыжка. Однако, согласно последней информации, ситуация совершенно иная. Это не запрограммированная последовательность — Джейсон должен полностью управляться игроком в этот момент.

Сообщается, что Rockstar подготовила новую механику прыжков в воду, которая позволит игроку управлять персонажем даже после подпрыгивания. Игроки смогут выбирать, будет ли персонаж выполнять сальто вперёд, сальто назад или классический прыжок в воду. Эта возможность ручного управления движением, как утверждается, предотвращает плавность анимации, характерную для типичных, заранее подготовленных последовательностей.

Если информация подтвердится, критикуемый фрагмент приобретёт совершенно иной смысл. Вместо просмотра идеально выполненной анимации игроки получат больший контроль над поведением персонажей.