Игроки сомневаются, что некоторые элементы, показанные в последней утечке GTA 6, появятся в релизной версии

CyberLeek вернулся и поделился новым видео с геймплеем GTA 6. Больше всего внимания привлек тот факт, что Джейсон и Люсия перемещались по игровому миру в костюмах Адама и Евы. Однако в видео есть и другой, совершенно иной и весьма интересный элемент — режим от первого лица.

В некоторых сценах вождения в новом видео используется вид от первого лица. Впрочем, дальнейшие кадры позволяют предположить, что режим FPP не ограничивается лишь управлением транспортом, а распространяется и на перемещение по миру.

Теоретически это неудивительно: ведь камера от первого лица доступна и в GTA 5, и в Red Dead Redemption 2. Проблема в том, что в августе создатель контента Davy Jones заявил: в GTA 6 не будет режима от первого лица — по крайней мере, на старте. Эту информацию он получил от разработчиков Rockstar во время визита в студию.

Это противоречит тому, что мы видим в утечке. К сожалению, это вовсе не означает, что Rockstar готовит нам сюрприз и режим FPP будет доступен в игре сразу после выхода. CyberLeek мог воспользоваться версией для разработчиков, чтобы активировать эту функцию.

Игроки также отмечают, что это может касаться и наготы главных героев. Хотя IGN подтвердил, что в игре будут сцены, где персонажи принимают душ, это не означает, что они смогут разгуливать без одежды.

Напомню, что у CyberLeek есть доступ к инструментам разработки, поэтому он мог реализовать режим от первого лица (FPP).

Думаю, он активировал этот режим — как и полную наготу главных героев — с помощью инструментов разработчика.

Стоит напомнить, что утечка произошла из более ранней версии игры. Возможно, в последующих версиях вид от первого лица, нагота и другие элементы были убраны.

Так что остаётся лишь ждать премьеры игры, которая состоится 19 ноября на консолях PS5 и Xbox Series X/S.