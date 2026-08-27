Игроки в GTA 6 не будут такими "всемогущими", как в предыдущих играх: "Не только вы способны на насилие"

Вы будете не единственной угрозой на улицах GTA 6, и мир будет реагировать на то, насколько сильно вы хотите заявить о себе.

В интервью IGN Роб Нельсон, соруководитель студии Rockstar North, рассказал, что команда хотела воссоздать в GTA 6 атмосферу беззакония, как на Диком Западе в Red Dead Redemption 2.

В предыдущих играх вы были слишком сильны по сравнению со всеми остальными, кроме полицейских, и это было весело, но, на мой взгляд, не так весело, как в мире, где есть другие люди, у которых тоже есть свои желания и которые могут вам помешать, — говорит он. — Вы по-прежнему сильны и могущественны, но вы не единственный, кто способен на насилие, не единственный, у кого есть оружие, и не единственный сумасшедший. Это делает мир гораздо более непредсказуемым и интересным.

По словам Нельсона, вы сами решаете, насколько безрассудно себя вести, но за это придется расплачиваться, особенно "если вы постоянно выходите за рамки необходимого".



Он описывает нечто похожее на динамическую систему сложности, которая будет держать вас в узде на протяжении всей игры, вынуждая играть по правилам, насколько это возможно. Я уверен, что в какой-то момент у вас будет доступ к любому оружию и транспортным средствам — в конце концов, это же GTA, — но жители Леониды дадут вам отпор, если вы их спровоцируете.