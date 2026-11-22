Владельцы Xbox Series X жалуются на проблемы с GTA VI: от графических артефактов и вылетов игры до случаев, когда консоль полностью выходит из строя. Ранее о схожих неполадках сообщали пользователи PlayStation 5, где игроки также сталкивались с частыми «вылетами» приложения.

Один из наиболее серьёзных инцидентов описал пользователь на форуме XboxSupport, который приобрел издание Ultimate Edition для GTA VI 19 ноября. По словам игрока, примерно через десять минут после начала вступительных роликов его Xbox Series X выключилась и больше не включается.

Пользователь пробовал различные способы решения проблемы — например, оставлял консоль отключённой от сети на всю ночь, чтобы полностью обесточить систему, — но это не помогло. В сервисном центре исключили неисправность блока питания и предположили, что проблема, скорее всего, кроется в материнской плате.

Гарантийный срок на консоль истёк ещё в 2022 году, а стоимость ремонта, по словам игрока, составляет 300 долларов. Владелец также отметил, что к поломке могло привести скопление пыли, поскольку приставкой пользовались крайне редко. На данный момент нет никаких доказательств того, что именно GTA VI стала причиной аппаратного сбоя.

Другой владелец Xbox Series X из Великобритании сообщил о серьёзных графических искажениях во время игры (версия 1.002.001). Пользователь рассказал, что текстуры воды иногда исчезают или растягиваются, превращаясь в длинные «шипы»; также наблюдаются чёрные мерцающие области и появление цветных блоков по всему экрану.

Ситуация усугубляется, если навести прицел в сторону воды — это может привести к вылету игры. Графические дефекты видны даже на записях игрового процесса, сделанных средствами самой консоли. Переустановка игры, сброс настроек консоли, смена учётной записи и замена кабелей не помогли устранить проблему.

Аналогичные технические жалобы поступают и от владельцев PS5: некоторые из них сообщают о вылетах игры, сопровождающихся кодом ошибки CE-108255-1.