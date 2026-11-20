Выход игры GTA VI вызвал настоящий бум на рынке игровых приставок в России. Многие игроки начали массово арендовать консоль PlayStation 5 на несколько дней. Спрос на такую услугу вырос почти на три четверти по сравнению с прошлым годом. Продажи новых и подержанных консолей также заметно увеличились перед самым релизом.

Массовая предзагрузка файлов игры сильно увеличила нагрузку на интернет-сети. Трафик некоторых крупных операторов связи вырос почти вдвое всего за пару дней. Геймеры также стали гораздо активнее пополнять свои счета в PlayStation Network. Объем таких платежей перед релизом превысил обычные показатели в несколько раз.

Сама игра GTA VI официально вышла девятнадцатого ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Этот долгожданный релиз уже помог мировому рынку видеоигр избежать финансового спада. Эксперты уверены, что огромный успех проекта привлечет новых инвесторов в индустрию. Дата выхода версии для персональных компьютеров пока остается совершенно неизвестной.