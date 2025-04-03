Игроки в шоке от цен на игры для Nintendo Switch 2 - многие уже верят в Grand Theft Auto 6 за 100 долларов

Недавняя презентация Nintendo Switch 2 Direct вызвала бурное обсуждение в сообществе геймеров. Хотя анонс новой консоли и эксклюзивов, таких как Mario Kart World, Donkey Kong Bananza и Kirby Air Riders, вызвал восторг, сам факт резкого повышения цен на игры стал причиной негодования.
Nintendo Switch 2 выйдет 5 июня по цене 450 долларов, что заметно дороже оригинальной Switch (на старте — 300 долларов). Однако основной гнев игроков вызван не стоимостью консоли, а ценами на игры. Например, Mario Kart World будет стоить 80 долларов в цифре и 90 долларов за физическую копию. Более того, под видом физических изданий могут продаваться Game-Key Cards — картонные карточки с кодом на загрузку игры вместо картриджа.
Такое решение Nintendo вызвало опасения, что оно откроет двери к дальнейшему росту цен в индустрии. Многие игроки уже прогнозируют, что GTA 6 может стоить 100 долларов, так как теперь у издателей есть прецедент.
На протяжении многих лет стандартной ценой для игр были 60 долларов. Однако с переходом на Xbox Series X|S и PlayStation 5 ценник вырос до 70 долларов, и многие с неохотой смирились с этим. Теперь же Nintendo первой сделала шаг к 80–90 долларам за игру.
Поскольку Nintendo редко делает скидки, а популярность ее франшиз неизменно высока, продажи, вероятно, останутся на хорошем уровне. Это создаёт прецедент для всей индустрии, и другие издатели могут последовать примеру Nintendo.
Некоторые аналитики уже предполагали, что Grand Theft Auto VI может стоить дороже 70 долларов, учитывая её гигантский бюджет и потенциал прибыли. Однако теперь Nintendo, пусть и не напрямую, дала "зелёный свет" для возможного ценника в 100 долларов.
Несмотря на то, что GTA 6 и так обещает быть сверхприбыльной, Rockstar Games может воспользоваться возможностью экспериментировать с ценой. Официальных данных о стоимости игры пока нет, но предзаказы могут открыться в ближайшие месяцы, и тогда вопрос цены прояснится.
Если Nintendo удастся продавать игры за 80–90 долларов без массового негодования, это может подтолкнуть Rockstar и других крупных издателей к дальнейшему повышению цен. Однако если игроки будут бойкотировать дорогие тайтлы, индустрия может пересмотреть свою политику.
Стоит ли ждать GTA 6 за 100 долларов? Пока это лишь предположение, но тренд на рост цен уже очевиден.
Игры Нинтендо недорогие в плане бюджета, но неадекватно дорогие в стоимости и эта корпорация "добра" даже за региональные цены ничего не знает и знать не хочет. Из-за основная база исключительно Япония (+ там цены ниже европейских)
Эх, еслиб сейчас были 90-е была бы народная Dendy Switch!
не была бы dendy была клоном а свитч сложнее для копирывания чем NES
кто эти многие? 3 журналюги которым платят за пиар продвижение идеи поднятие цен на игры?
да цива новая за 70 бачей идёт) в сотку за гта не сложно поверить, с учётом политики тейк ту
япошки жадные и наглые, еще и запрещают эмуляторы
игры нинтендо классные но им цена 20-30 баксов и свич1 кусок пластика в два раза дешевле должен быть минимум. ну люди хавают что поделать. как итог игры за 90 евро и свич2 не олед покупайте а мы чуть позже олед выпустим еще раз купите со свич1 прокатило же. отношение к целевой аудитории мягко говоря скотское)) особенно лицемерно все эти японские уважительные поклончики на презентации смотрелись)))
Ахахахаха, нинка совсем бошкой поехала. А еще больше поехали бошкой те, кто купит это. 10, ладно, 20 баксов цена агушагеймингу. Но не 50, и темболее не 80.
Игры для нинтендо всегда были мягко говоря не адекватны цене-качеству по мне.
Неадекаатные цены для неадекватных игрокоу, которые их нахваливают - неадекватов крайне много 🤦♂️☹️
Нинтендо просто первые решились на это повышение. Если с Марио Карт прокатит (а потом и с ГТА6), подтянутся остальные.
Видимо, сейчас наступает тот самый момент, когда пора расчехлять библиотеку, копившуюся 15+ лет.
Согласен. Я тоже уже как N-лет пересел преимущественно на ретро-гейминг.
скорее всего получится провернуть
слишком большие ожидания от гта 6 у геймеров
не удивлюсь, если там макс издание(цифровое) будет 150 баксов
150 маловато))
Так а зачем нужна современная мoча, если есть Half-Life, Mass Effect, Ведьмак или Герои?
проблема в том, что в марио я и бесплатно не стану играть, тем более на костыле вроде свитча. А жта 6 я всегда играл только пиратку. В любом, случае, довожу до блохеров и поколения тиктока, что проблемы всегда у разрабиков бывают, а не игроков. Так что нет смысла ныть и паниковать.
И как тебе жта 6?
В смысле верят, какие то глупыши до сих пор не верят, что ГТА будет больше 100 баксов?)))))
Для бюджетников потом выпустят зеленую версию в зеленом магазине.
Не выпустят, будет обязательный онлайн как в колде
Проходили с Assassins creed2, там тоже был обязательный онлайн. Однако у лицушников были проблемы с запуском. Остальные запускали с кряком-эмулятором-онлайна и спокойно играли.
Помнится кто-то из юбисофт сказал что "Геймерам нужно привыкнуть не владеть играми" и все подумали что это про подписки и цифровизацию. А как оказалось всё гораздо проще. У игорьков тупо не будет денег их покупать.
Да тут паршиво не то что GTA 6 может стоить 100 долларов и больше, плевать, можно скидки подождать, а то, что может цена в 80-90 долларов стать стандартом для игр и на других платформах, посмотрев на пример Нинтендо и то что люди схавали. И это может быть вполне возможно, так как есть люди, которые покупают максимальные издание 100+ долларов.
Дурак платит дважды, тупой трижды, а нинтендогои должны платить ВСЕГДА!
Так пора урожай собирать со стомиллионной базы игроков, может еще и подписку спустя год повысят долларов на 5 в месяц
там и так войсчат платным будет
это просто гениальный ход
вы ничего не понимаете
1)повышаем цены на игры
2)люди ради игры начинают больше работать и значит зарабатывать
3)люди становятся богаче
корпораты ради вас стараются, а вы :(
Медведев, перелогинься
итог по другому:
1) забивают болт, ждут скидки, торренты как решение
2) забивают болт - так как у многих не достижимо или можно сдохнуть (не работали не знаете что это такое - советую, поработайте, особенно на износ)
3) богаче не станут ( в пример нашу страну) как увидит начальник что у вас всё хорошо так бегом бежит рубить зарплату, да и рост цен не забываем как тенденцию только раньше было это 2 раза в год то теперь каждый месяц.
да это же прикол)
как вон про Медведева)
если хотите денег идите в бизнес или как там
конечно люди не будут с нихера просто 100 баксов за игру отдавать)
только богатые или ультра фанаты какой то игры)
Это точно, раньше проезд Н-копеек стоил, а сейчас больше 30 рублей. Хотьбы чтоли ввели проездные на 1-остановку, с другой стороны сейчас чаще стал ходить пешком, особенно когда нужно недалеко, так как платить полную стоимость проезда (как до конечной) за 2-3 остановки - такое себе развлечение.
я ещё люблю повышение цен с долей наглого вранья - проездные метро в пример: как раз на новый год была инфа - "ой народ чё вы переживаете мы прибавим на 2 рубля 1 поезду (тройка) было 57 станет 59 ну не много и повышения не почувствуйте ( ага а как пошли класть на тройку а там чёрному по цифровому не 59 а аж 63 и итог 2 поездки уже накладно звиздец - хоть бы ограничения ввели 50 руб, с такими прибавлениями скоро за 1 поездку 500 руб платить будем, и да обещали 1 раз в год стали по 2 раза прибавлять)
ну за гта6 100 баксов норм,учитывая вложенный бюджет