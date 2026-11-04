Игроки в ярости - Rockstar предлагает купить бумажную карту GTA 6, которая раньше шла бесплатно с дисками

Rockstar Games подтвердила, что 19 ноября на официальном сайте студии появится бесплатный цифровой постер с обложкой GTA 6 и картой штата Леонида — его можно будет скачать и распечатать самостоятельно. Но это ещё не всё: вскоре после релиза игры в продажу поступит и двусторонняя печатная версия этой карты. Она будет стоить всего 0,99 доллара, а при покупке в официальном магазине Rockstar Store карту можно будет получить бесплатно. Проблема в том, что этот материал больше не входит в стандартный комплект игры, хотя на протяжении многих лет такие карты были неотъемлемой частью коробочных изданий серии Grand Theft Auto.

Решение Rockstar Games вызвало шквал критики со стороны сообщества: многие фанаты рассчитывали, что печатная карта штата Леонида будет прилагаться к игре бесплатно. Это неудивительно, ведь в GTA 3, Vice City и San Andreas всегда были вложены складные карты-постеры; эта традиция сохранялась и в GTA 4, и в GTA 5.

Теперь же игрокам приходится заказывать это дополнение отдельно, и главная проблема заключается вовсе не в его цене. Хотя 0,99 доллара — сумма чисто символическая, стоимость доставки может достигать 20–25 долларов, что полностью меняет привлекательность предложения. По сути, желающим получить карту придётся заплатить более 20 долларов за обычный бумажный лист.

Ситуация выглядит ещё более неприятной на фоне того, что Rockstar Games всё активнее отходит от выпуска традиционных физических изданий игр. Начиная с 12 ноября, в продажу поступят физические копии GTA 6, в комплект которых войдет код для загрузки игры, однако студия ничего не сообщает о наличии в них карты штата Леонида.

Взимать плату за карту, которая раньше шла в комплекте с игрой бесплатно — типичная Rockstar.

Помните времена, когда к физической копии игры прилагалась бумажная карта?

То есть теперь они берут плату за то, что раньше было бесплатным?

99 центов? Могли бы предложить что-то получше для геймеров.

Ага, $0,99 плюс $20 за доставку в ЕС — лол.