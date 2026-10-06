Игроки восхищены тем, что 30 FPS в GTA 6 выглядят заметно плавнее и быстрее "обычных" 30 FPS

После публикации расширенного геймплейного показа Grand Theft Auto 6 в сети развернулось активное обсуждение: почему картинка при официально подтвержденных 30 кадрах в секунду воспринимается гораздо плавнее, чем в большинстве других игр с той же частотой? Многие игроки отмечают, что движение выглядит "почти как 60 FPS", а сама картинка - живее и динамичнее привычных 30-кадровых тайтлов.

Rockstar уже подтвердила, что на старте консольные версии будут работать в 30 FPS. Режимы с более высокой частотой, если появятся, скорее всего, придут позже. Тем не менее кадры из расширенного геймплея вызывают удивление даже у тех, кто привык критиковать низкий фреймрейт. Почему так происходит? Игроки и технические специалисты выделили три главные причины:

Идеальная равномерность кадров (frame pacing). При 30 FPS каждый кадр должен выводиться строго через 33,3 миллисекунды. Если интервалы "гуляют", глаз мгновенно ловит рывки даже при стабильных 30 FPS. Rockstar, судя по анализу Digital Foundry и отзывам сообщества, добилась очень плотного и ровного тайминга. В отличие от GTA IV и ранней GTA V, где просадки до 20 кадров и ниже были обычным делом, здесь кадры держатся стабильно, с редкими единичными дропами. Многие сравнивают это с опытом Red Dead Redemption 2, где жесткая вертикальная синхронизация тоже сильно улучшила ощущение плавности.

При 30 FPS каждый кадр должен выводиться строго через 33,3 миллисекунды. Если интервалы "гуляют", глаз мгновенно ловит рывки даже при стабильных 30 FPS. Rockstar, судя по анализу Digital Foundry и отзывам сообщества, добилась очень плотного и ровного тайминга. В отличие от GTA IV и ранней GTA V, где просадки до 20 кадров и ниже были обычным делом, здесь кадры держатся стабильно, с редкими единичными дропами. Многие сравнивают это с опытом Red Dead Redemption 2, где жесткая вертикальная синхронизация тоже сильно улучшила ощущение плавности. Продвинутое размытие в движении. Rockstar использует не простой полноэкранный моушен блер, а попиксельный и пообъектный. Он размывает именно движущиеся объекты, сглаживая переходы между кадрами и маскируя дискретность 30 FPS. Похожий прием уже спасал 30-кадровые режимы в играх про Человека-паука от Insomniac.

Rockstar использует не простой полноэкранный моушен блер, а попиксельный и пообъектный. Он размывает именно движущиеся объекты, сглаживая переходы между кадрами и маскируя дискретность 30 FPS. Похожий прием уже спасал 30-кадровые режимы в играх про Человека-паука от Insomniac. Особенности съемки и восприятия. В роликах камера часто двигается плавно и не слишком резко. При просмотре (а не при активной игре) отсутствует ощущение инпут-лага, поэтому мозг легче "прощает" 30 кадров. Многие отмечают, что в кино 24 FPS никого не смущают именно по этой причине. Однако в комментариях звучит и предупреждение: когда геймпад окажется в руках, а к телевизору добавится его собственный инпут-лаг, ощущения могут измениться.

Есть и скептики: кто-то жалуется на "ватное" управление в прошлых играх Rockstar, кто-то напоминает, что на OLED-телевизорах 30 FPS заметнее из-за быстрой реакции пикселей, а кто-то просто принципиально не хочет возвращаться к 30 кадрам после привыкания к 60+.

В итоге сообщество в большинстве своем восхищается не столько самой цифрой 30, сколько тем, как Rockstar ее реализовала. Многие уже готовы принять этот компромисс ради живого, детализированного Вайс-Сити. Осталось дождаться ноября и проверить, сохранится ли эта "магическая" плавность уже в реальной игре, а не только в роликах.