Огромная карта Grand Theft Auto 6 уже давно стала предметом обсуждений и догадок игроков. Несмотря на то что фанаты успели провести в игре на PlayStation 5 суммарно около 80 тысяч лет, они продолжают находить в Леониде новые детали и возможные отсылки. Некоторые из них очевидны, другие могут оставаться незамеченными годами. Однако одно неожиданное сравнение, появившееся в сети, заставило игроков взглянуть на карту совершенно иначе.

Пользователь X под ником gardeninqueen сопоставил очертания штата Леонида с Питером Гриффином из мультсериала «Гриффины». Если присмотреться, карта действительно напоминает персонажа в его привычной позе - с руками, опущенными вдоль тела. Сначала сходство может показаться неочевидным, но после сравнения изображений многие игроки уже не смогли его развидеть.

Публикация быстро разошлась по сети, а пользователи начали подтверждать необычную находку. Некоторые признались, что теперь тоже видят Питера Гриффина в очертаниях карты, хотя сложно представить, что Rockstar Games намеренно превратила Леониду в огромную шутку по мотивам мультсериала. Тем не менее совпадение оказалось достаточно убедительным, чтобы стать вирусным.

Для Rockstar это, кстати, не первый подобный случай. Ранее игроки сравнивали карту Grand Theft Auto 5 с головой Гомера Симпсона. Учитывая, сколько времени поклонники серии посвящают изучению карт и поиску скрытых деталей, подобные сравнения неудивительны. Впрочем, официального подтверждения, что сходство Леониды с Питером Гриффином было задумано разработчиками, скорее всего, не будет.