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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 938 оценок

Игроки заметили намёк на возвращение качалки в GTA 6

AceTheKing AceTheKing

Внимательные поклонники Grand Theft Auto 6 обнаружили возможный намёк на возвращение механики изменения телосложения персонажа из Grand Theft Auto: San Andreas, сравнив кадр из старого трейлера 2025 года с недавно опубликованным скриншотом игры.

В трейлере Джейсон демонстрировал мощные мускулы и внушительную фигуру, однако на новом изображении его руки и плечи заметно скромнее, что навело игроков на мысль о наличии системы тренировок, аналогичной той, что была в GTA: San Andreas.

В культовой части серии игроки могли изменять телосложение СиДжея, посещая спортзал, где регулярные занятия приводили к формированию треугольного силуэта, а также могли сделать его толстяком чрезмерным питанием, причём эта механика впоследствии не появлялась в других играх франшизы.

Пока неизвестно, является ли эта разница в фигуре результатом системы прокачки, которую разработчики могут вернуть в шестую часть, или же изменения связаны с сюжетными перипетиями, которые повлияли на внешность персонажа по ходу истории.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.

Слухи 380
9
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
ScaredHarlow

Качалка, захват территорий, романтические линии - такая душнина, только из за этого перепроходить СА нет желания.

5
Pycckuu_XAKEP

дефективные обсасывают кусок гoвна с цифрой 6 :)

4
QueasyRush

а можно не просроченные новости публиковать?

3
North235
а также могли сделать его толстяком чрезмерным питанием, причём эта механика впоследствии не появлялась в других играх франшизы.

Качалка - нет, но обожраться наxyй можно было ещё в RDR2.

2
Tommy451

не, просто даунгрейд

2
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