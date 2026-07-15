Игроки заметили намёк на возвращение качалки в GTA 6

Внимательные поклонники Grand Theft Auto 6 обнаружили возможный намёк на возвращение механики изменения телосложения персонажа из Grand Theft Auto: San Andreas, сравнив кадр из старого трейлера 2025 года с недавно опубликованным скриншотом игры.

В трейлере Джейсон демонстрировал мощные мускулы и внушительную фигуру, однако на новом изображении его руки и плечи заметно скромнее, что навело игроков на мысль о наличии системы тренировок, аналогичной той, что была в GTA: San Andreas.

В культовой части серии игроки могли изменять телосложение СиДжея, посещая спортзал, где регулярные занятия приводили к формированию треугольного силуэта, а также могли сделать его толстяком чрезмерным питанием, причём эта механика впоследствии не появлялась в других играх франшизы.

Пока неизвестно, является ли эта разница в фигуре результатом системы прокачки, которую разработчики могут вернуть в шестую часть, или же изменения связаны с сюжетными перипетиями, которые повлияли на внешность персонажа по ходу истории.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.