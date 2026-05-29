"Их ждёт много работы" - Rockstar не планирует увольнения после выхода GTA 6

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в очередной раз рассказал о стратегии компании и будущем GTA 6. Он объяснил, почему издатель избегает ежегодных релизов своих крупнейших франшиз и затронул вопрос возможных увольнений после выхода игры.

Во время конференции TD Cohen Зельник признался, что почти 20 лет назад он решил отказаться от модели регулярного «вырезания купонов» из популярных франшиз. Он объяснил, что Take-Two никогда не хотела быть компанией, выпускающей свои самые крупные игры по заранее установленному графику. По словам генерального директора, именно отсутствие спешки позволило таким сериям, как GTA, сохранить свои уникальные рыночные позиции, отчасти за счёт усиления «жажды» игроков к конкретной игре.

GTA не была номером один в 2007 году. Она была в пятёрке лучших, но не номером один. Достаточно посмотреть, что случилось с играми, которые выходили каждый год и занимали более высокие позиции в иерархии, чтобы понять, чем это закончилось.

Зельник также предположил, что некоторые из бывших гигантов индустрии потеряли свою значимость именно из-за слишком частых релизов последующих частей.

Я не буду называть конкретные названия, но мы видели, как у некоторых очень конкурентоспособных франшиз были как хорошие, так и плохие ежегодные релизы, потому что поддерживать высокое качество очень сложно.

Однако Зельник подчеркнул, что компания не планирует намеренно многолетние перерывы между релизами. Причина такого длительного ожидания — прежде всего, растущий масштаб современных игр и время, необходимое для их разработки.

Зельник также затронул ситуацию с сотрудниками Rockstar Games. В последние годы индустрия сталкивается с волнами увольнений, что заставляет некоторых задаваться вопросом, не проведёт ли студия после выхода GTA 6 также реструктуризацию. Генеральный директор Take-Two успокоил фанатов. Он заявил, что компания не ожидает каких-либо существенных кадровых изменений после выхода игры.

Мы не ожидаем этого в нашей компании. У нас очень низкий уровень текучести кадров в Rockstar Games. Общий уровень текучести кадров в Take-Two составляет примерно половину от среднего показателя по отрасли.

Кроме того, Зельник подчеркнул, что работа над GTA 6 не закончится с выходом игры, запланированным на 19 ноября. По его словам, у студии после релиза будет ещё «много работы», поэтому он не видит причин для существенных изменений в составе команды.