Пока инсайдеры продолжают гадать о сроках выхода Grand Theft Auto VI на ПК, искусственный интеллект, похоже, решил взять дело в свои руки. Пользователь социальной сети X под псевдонимом @0xLupenn утверждает, что с помощью модели Claude Fable 5.2 ему удалось определить предполагаемый месяц выхода компьютерной версии GTA VI и многопользовательского режима GTA VI Online — март 2027 года.

По словам автора, он использовал искусственный интеллект для анализа финансовой отчётности Take-Two Interactive и неожиданно обнаружил аномалию в прогнозе доходов компании на 2027 финансовый год. Согласно его интерпретации, показатели могут указывать на запуск крупного многопользовательского проекта до 31 марта 2027 года. При этом предполагается, что GTA VI Online одновременно станет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Автор также утверждает, что бюджет GTA VI составляет $2,1 млрд, а на подготовку онлайн-режима выделено ещё $780 млн. По его прогнозу, за десять лет GTA VI Online потенциально может принести около $12 млрд благодаря микротранзакциям. В качестве дополнительного доказательства пользователь опубликовал изображение пресс-релиза Rockstar, якобы раскрывающего планы компании.

Впрочем, есть один нюанс: результаты анализа искусственного интеллекта пока никто независимо не подтвердил. Опубликованный автором документ лишь стилизован под официальный пресс-релиз Rockstar Games, а приведённые финансовые показатели и предполагаемые сроки выхода остаются неподтверждёнными. Сама Rockstar пока не объявляла дату релиза GTA VI на ПК и запуска GTA VI Online.

Таким образом, пока речь идёт исключительно о неподтверждённом прогнозе. Остаётся выяснить, насколько хорошо искусственный интеллект разбирается в финансовых планах Take-Two и способен ли предсказывать решения Rockstar — компании, которая и сама не всегда придерживается первоначальных сроков релиза.