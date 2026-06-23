Информация об участии российского музыканта в саундтреке GTA 6 оказалась фейком

Сообщается, что информация о том, что трек российского исполнителя Дмитрия Лаврутова попал в саундтрек Grand Theft Auto 6 является фейком.

Компания Rockstar Games не подтверждала его участие - единственным источником новости стал сам Лаврутов, разместивший в соцсетях пост с благодарностью разработчикам и заявлением об осуществлении мечты. Позже выяснилось, что в мае некто добавил упоминание Лаврутова в статью об игре в Википедии, вероятно, чтобы придать истории видимость достоверности.



Утверждается, что за Лаврутовым числится множество подобных обманов: ранее он представлялся продюсером, клипмейкером и директором артистов, публикуя чужие материалы со съёмок. От его действий пострадали более сотни человек, которым он обещал съёмки в клипах, верификацию в соцсетях и роли в кино.

В России на Лаврутова заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Чтобы избежать тюрьмы он уехал в Аргентину.