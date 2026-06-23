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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 855 оценок

Информация об участии российского музыканта в саундтреке GTA 6 оказалась фейком

AceTheKing AceTheKing

Сообщается, что информация о том, что трек российского исполнителя Дмитрия Лаврутова попал в саундтрек Grand Theft Auto 6 является фейком.

Компания Rockstar Games не подтверждала его участие - единственным источником новости стал сам Лаврутов, разместивший в соцсетях пост с благодарностью разработчикам и заявлением об осуществлении мечты. Позже выяснилось, что в мае некто добавил упоминание Лаврутова в статью об игре в Википедии, вероятно, чтобы придать истории видимость достоверности.

Утверждается, что за Лаврутовым числится множество подобных обманов: ранее он представлялся продюсером, клипмейкером и директором артистов, публикуя чужие материалы со съёмок. От его действий пострадали более сотни человек, которым он обещал съёмки в клипах, верификацию в соцсетях и роли в кино.

В России на Лаврутова заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Чтобы избежать тюрьмы он уехал в Аргентину.

22
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Tommy451
18
QueasyRush

ха, падаль не угомонится никак

7
User_200
2
Pussy Punisher

От такого скама даже Мавроди приxyел.

2
ОТСТУПНИК Style

достали гтабои, я не помню чтоб с 5 частью было столько инфобреда. обычно когда столько сотрясания воздуха, то продукт выходит неахти

1
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