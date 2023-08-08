Инсайд: разработка Grand Theft Auto 6 идет отлично, поэтому игра может выйти намного раньше

Пока многие геймеры озадачены странным анонсом Red Dead Redemption, сами разработчики из студии Rockstar Games полностью погружены в создание следующей части Grand Theft Auto. Как отмечает инсайдер под ником MarxxChris, разработка новой игры заметно продвинулась с момента масштабной утечки геймплея и теперь имеет весьма оптимистичные сроки. Если раньше GTA 6 пророчили выход в 2026-2027 году, то теперь у игры есть все шансы выйти намного раньше.
Если верить заявлениям MarxxChris, первые официальные новости по Grand Theft Auto 6 появятся в 2024 году. Как отмечает инсайдер, студия Rockstar сейчас находится на около финальном этапе разработки игры, однако разработчики не спешат с демонстрацией игры. Проект будет анонсировать максимально близко к релизу и только тогда, когда он пройдет проверку на качество.
Сейчас в команде нацелены на полную готовность проекта к выпуску уже в начале 2025 года. На этот год уже разрабатывается план по продвижению игры и даже некоторые события, поэтому вероятность задержки релиза минимальна. По словам инсайдера, над Grand Theft Auto 6 работает весь основной штат сотрудников Rockstar вместе с несколькими студиями-подрядчиками. Только по размаху производства очевидно, что это будет самый масштабный проект с открытым миром.
больше не верю инсайдам
рокстар такие а давайте рдр 1 не выпустим на пк пусть пс4 и свитч
та да, как бы затроллить игроков
Ну так рдр1 по обратке на пк как и на боксе работает
Я пока больше ничего не хочу слышать про Rockstar Games, пошли на й Слухи и Инсайд и Gutsz
Рок стар слила себя по полной они стали не кому не интересны уже
Надеюсь добавят в игру снова качалку и обжирания бургерами из gta SA :)
Было бы класно если бы роки порвали 24г гта6
100 пудов параллельно делают GTA VI online, которая будет доить игроков до 2040 года. С GTA5 online - это минимум 800-900 миллионов долларов каждый год в карман.
либо эту чисто в онлайн сделают, когда то и на 5 крупные длс готовили, онлайна успех всё испортил
без Лесли и обоих братьев Хаузеров не то
от двоих ушедших людей ничего не изменится, один сказали другие схавали
нет, всё на них и держалось, благодаря им РДР1 и ГТА 5 вышли такими как есть, первый редемшн Лесли лично спасал
Права на провал у них нет, ибо столько лет проходит после выхода 5 части. РДР 2 не считаем но даже если и так все равно даже после выхода рдр2 сколько тоже времени прошло блин. Они время тупо тратили на переиздание переизданий. игра блин столько поколений поменяла. И плюс ко всему осадок после выхода дерьморемастеров классической трилогии. Которые ну просто ужасны.
2 миллиарда долларов бюджет, ещё бы разработка шла не отлично. Наверняка там по паре граммов кокса в день каждому ещё дают как бонус
О уже в 2027 ))))))))))))))))))))))))))))) да кому надо это гов--нище игра для детей от 6-8 лет
По-моему сериал Grand Theft Auto - единственная на сегодняшний день серия, которая не разочаровывает. Ждём.
P.S. Надеюсь "повестка" будет высмеяна в духе рокстар)