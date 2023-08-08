Инсайд: разработка Grand Theft Auto 6 идет отлично, поэтому игра может выйти намного раньше ©

Пока многие геймеры озадачены странным анонсом Red Dead Redemption, сами разработчики из студии Rockstar Games полностью погружены в создание следующей части Grand Theft Auto. Как отмечает инсайдер под ником MarxxChris, разработка новой игры заметно продвинулась с момента масштабной утечки геймплея и теперь имеет весьма оптимистичные сроки. Если раньше GTA 6 пророчили выход в 2026-2027 году, то теперь у игры есть все шансы выйти намного раньше.

Если верить заявлениям MarxxChris, первые официальные новости по Grand Theft Auto 6 появятся в 2024 году. Как отмечает инсайдер, студия Rockstar сейчас находится на около финальном этапе разработки игры, однако разработчики не спешат с демонстрацией игры. Проект будет анонсировать максимально близко к релизу и только тогда, когда он пройдет проверку на качество.

Сейчас в команде нацелены на полную готовность проекта к выпуску уже в начале 2025 года. На этот год уже разрабатывается план по продвижению игры и даже некоторые события, поэтому вероятность задержки релиза минимальна. По словам инсайдера, над Grand Theft Auto 6 работает весь основной штат сотрудников Rockstar вместе с несколькими студиями-подрядчиками. Только по размаху производства очевидно, что это будет самый масштабный проект с открытым миром.