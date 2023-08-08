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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 593 оценки

Инсайд: разработка Grand Theft Auto 6 идет отлично, поэтому игра может выйти намного раньше

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Gutsz
Новости

Пока многие геймеры озадачены странным анонсом Red Dead Redemption, сами разработчики из студии Rockstar Games полностью погружены в создание следующей части Grand Theft Auto. Как отмечает инсайдер под ником MarxxChris, разработка новой игры заметно продвинулась с момента масштабной утечки геймплея и теперь имеет весьма оптимистичные сроки. Если раньше GTA 6 пророчили выход в 2026-2027 году, то теперь у игры есть все шансы выйти намного раньше.

Если верить заявлениям MarxxChris, первые официальные новости по Grand Theft Auto 6 появятся в 2024 году. Как отмечает инсайдер, студия Rockstar сейчас находится на около финальном этапе разработки игры, однако разработчики не спешат с демонстрацией игры. Проект будет анонсировать максимально близко к релизу и только тогда, когда он пройдет проверку на качество.

Сейчас в команде нацелены на полную готовность проекта к выпуску уже в начале 2025 года. На этот год уже разрабатывается план по продвижению игры и даже некоторые события, поэтому вероятность задержки релиза минимальна. По словам инсайдера, над Grand Theft Auto 6 работает весь основной штат сотрудников Rockstar вместе с несколькими студиями-подрядчиками. Только по размаху производства очевидно, что это будет самый масштабный проект с открытым миром.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Rorschach93

больше не верю инсайдам

9
JCVD MK

рокстар такие а давайте рдр 1 не выпустим на пк пусть пс4 и свитч

2
Rorschach93 JCVD MK

та да, как бы затроллить игроков

0
Freund Benno JCVD MK

Ну так рдр1 по обратке на пк как и на боксе работает

-1
HITMAN 5

Я пока больше ничего не хочу слышать про Rockstar Games, пошли на й Слухи и Инсайд и Gutsz

4
CrummyLorcan

Рок стар слила себя по полной они стали не кому не интересны уже

3
dangerous_beast

Надеюсь добавят в игру снова качалку и обжирания бургерами из gta SA :)

1
evil_capcha

Было бы класно если бы роки порвали 24г гта6

0
Arthur Morgan RD2

100 пудов параллельно делают GTA VI online, которая будет доить игроков до 2040 года. С GTA5 online - это минимум 800-900 миллионов долларов каждый год в карман.

0
Rorschach93

либо эту чисто в онлайн сделают, когда то и на 5 крупные длс готовили, онлайна успех всё испортил

0
Rorschach93

без Лесли и обоих братьев Хаузеров не то

0
Женя Свиридов

от двоих ушедших людей ничего не изменится, один сказали другие схавали

0
Rorschach93 Женя Свиридов

нет, всё на них и держалось, благодаря им РДР1 и ГТА 5 вышли такими как есть, первый редемшн Лесли лично спасал

1
LordGostelian

Права на провал у них нет, ибо столько лет проходит после выхода 5 части. РДР 2 не считаем но даже если и так все равно даже после выхода рдр2 сколько тоже времени прошло блин. Они время тупо тратили на переиздание переизданий. игра блин столько поколений поменяла. И плюс ко всему осадок после выхода дерьморемастеров классической трилогии. Которые ну просто ужасны.

0
Great-heartedElio

2 миллиарда долларов бюджет, ещё бы разработка шла не отлично. Наверняка там по паре граммов кокса в день каждому ещё дают как бонус

0
CrummyLorcan

О уже в 2027 ))))))))))))))))))))))))))))) да кому надо это гов--нище игра для детей от 6-8 лет

-1
Odesseet

По-моему сериал Grand Theft Auto - единственная на сегодняшний день серия, которая не разочаровывает. Ждём.

P.S. Надеюсь "повестка" будет высмеяна в духе рокстар)

-2