Инсайдер billbil-kun опроверг предполагаемые цены на GTA 6

Известный инсайдер billbil-kun прокомментировал появившиеся в сети артикулы (SKU) издательства Rockstar Games, которые многие пользователи поспешили связать с ценами на долгожданный GTA 6.
По словам инсайдера, эти коды являются лишь временными заполнителями и не имеют отношения к реальной стоимости игры. Он пояснил, что EAN-коды, обнаруженные в системе, не соответствуют традиционным префиксам, которые Take-Two Interactive обычно использует для своих крупных релизов, а указанные в них цены были выбраны случайным образом.
Инсайдер также добавил, что в данный момент у него нет доступа к компьютеру, поэтому он не может помочь с уточнением реальных цифр.
Ахаха, инсайдер 80-го уровня: знает все секреты Rockstar, но не может дойти до ближайшего Макдональдса или чего у них там есть с бесплатным доступом к Wi-Fi. Тоже мне, эксперт.
Уже и фотки появляются :D Представим что реальные цены. Ну хоть онлайн не отдельно.
Базовая версия будет стоит 67 баксов, чтобы поднять на 1000% продажи среди самой молодой аудитории ГТА, которой еще нет 18.
Сколько еще там этих инсайдеров
Это kuni уровень инсайдера