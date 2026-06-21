Инсайдер billbil-kun опроверг предполагаемые цены на GTA 6

Известный инсайдер billbil-kun прокомментировал появившиеся в сети артикулы (SKU) издательства Rockstar Games, которые многие пользователи поспешили связать с ценами на долгожданный GTA 6.

По словам инсайдера, эти коды являются лишь временными заполнителями и не имеют отношения к реальной стоимости игры. Он пояснил, что EAN-коды, обнаруженные в системе, не соответствуют традиционным префиксам, которые Take-Two Interactive обычно использует для своих крупных релизов, а указанные в них цены были выбраны случайным образом.

Инсайдер также добавил, что в данный момент у него нет доступа к компьютеру, поэтому он не может помочь с уточнением реальных цифр.