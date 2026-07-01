Инсайдер поставил на кон свой аккаунт в соцсетях: по его словам, GTA 6 точно получит режим 60 FPS на PS5 Pro

Вокруг технических возможностей GTA 6 вновь разгорелись споры. На этот раз обсуждение подогрел инсайдер DetectiveSeeds, который заявил, что уверен в появлении режима с частотой 60 кадров в секунду на PlayStation 5 Pro. Более того, он пообещал удалить свой аккаунт в X, если его информация окажется неверной.

Дискуссия началась после того, как в подкасте Rock i Borys прозвучало утверждение о том, что Rockstar Games якобы готовит режим 60 FPS для консолей. Вскоре специалисты Digital Foundry выразили скепсис, отметив, что масштаб GTA 6 и сложность её открытого мира делают подобную производительность крайне маловероятной на нынешнем поколении оборудования.

Несмотря на это, DetectiveSeeds утверждает, что получил сведения от бывшего инженера PlayStation, который ранее, по его словам, делился точной информацией о технологии PSSR, портативной консоли PlayStation и других проектах. Инсайдер также напомнил, что ещё около двух лет назад рассказывал о маркетинговом соглашении между Rockstar Games и PlayStation, которое впоследствии действительно было подтверждено официально.

По словам DetectiveSeeds, версия GTA 6 для PS5 Pro не только сможет работать при 60 FPS, но и предложит несколько графических режимов. Впрочем, никаких доказательств своим словам он не привёл.

На данный момент вся эта информация остаётся на уровне слухов. Rockstar Games пока не раскрывала технические особенности GTA 6 и не сообщала, какие режимы производительности будут доступны на разных платформах. До официальной презентации спецификаций любые заявления инсайдеров, даже самые уверенные, следует воспринимать с осторожностью. Однако интерес к теме лишь растёт, ведь для многих игроков именно стабильные 60 кадров в секунду остаются одним из самых ожидаемых улучшений версии для PS5 Pro.