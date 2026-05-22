Инсайдер: предзаказы GTA 6 могут открыть только летом вместе с маркетинговой кампанией

Несмотря на волну слухов о скором старте предзаказов GTA 6, ждать открытия покупок, похоже, придётся ещё несколько месяцев. Глава Take-Two Штраус Зельник намекнул, что Rockstar Games начнёт полноценную маркетинговую кампанию только летом, а значит и предзаказы, вероятно, стартуют примерно тогда же.

В последние дни фанаты были уверены, что предзаказы откроются буквально «сегодня-завтра». Поводом стали слухи вокруг Best Buy: игроки утверждали, что сотрудники поддержки магазина якобы подтвердили запуск предзаказов, а в сети даже обсуждали письмо партнёрам о начале рекламной кампании. Однако официального подтверждения от Rockstar так и не появилось.

Журналист Джейсон Шрайер сообщил, что GTA 6 по-прежнему планируют выпустить 19 ноября без очередного переноса, но сам Зельник якобы не понимает, откуда появились слухи о Best Buy. По его словам, предзаказы обычно стартуют одновременно с активным продвижением игры, которое Rockstar рассчитывает начать летом.

Эта информация совпадает и с недавними комментариями Зельника для Variety, где он прямо заявил, что маркетинг GTA 6 стартует летом. Из-за этого многие фанаты теперь предполагают, что предзаказы откроются не раньше конца июня.

Сообщество GTA уже давно живёт теориями и поиском скрытых намёков от Rockstar. Игроки анализировали всё подряд — от фаз Луны до изображений на коробках пиццы — пытаясь угадать планы студии. После нескольких переносов ожидание вокруг GTA 6 стало почти беспрецедентным, поэтому любая новая деталь мгновенно превращается в повод для обсуждений.