Grand Theft Auto 6 уже доступна игрокам по всему миру и в настоящее время безоговорочно доминирует во всех глобальных чартах продаж. Как оказалось, за этим успехом стояла не менее масштабная подготовительная работа. Интересную информацию сообщил инсайдер под ником Millie A, раскрыв подробности закулисной борьбы за маркетинговые права на самую ожидаемую игру. По его словам, борьба была не шуточная и в итоге она завершилась рекордной сделкой между Take-Two и компанией Sony.

По данным источника, Take-Two Interactive выдвинуло платформодержателям жесткий перечень обязательных условий, без выполнения которых обсуждение партнерства было невозможно. Шанс заполучить эксклюзивные права на совместное продвижение игры имели как Sony, так и Microsoft.

Однако в Microsoft не смогли удовлетворить сразу два ключевых требования издателя. Главной проблемой для них стала неспособность компании гарантировать достаточные запасы консолей Xbox Series X|S в розничных сетях к моменту премьеры, чтобы удовлетворить стартовый спрос и максимизировать коммерческую отдачу от кампании.

В свою очередь, Sony выполнила абсолютно все условия издателя без исключений, сделав бренд PlayStation главным стратегическим партнером GTA 6. В рамках этого соглашения японская корпорация выделила $167 миллионов. Это сделало сделку по одной игре крупнейшим маркетинговым контрактом в истории между платформой и сторонним издательством, превзошедшим прошлые рекорды соглашений Microsoft по GTA 4 и бандлам FIFA для Xbox One. Договор охватил права на глобальное совместное продвижение, приоритетное размещение на торговых площадках, рекламу и масштабные PR-кампании. Примечательно, что у Sony была возможность снизить сумму прямых выплат за счет уступок по комиссии в магазине, однако компания предпочла оплатить контракт в полном объеме.

Пока финансовые эксперты анализируют масштабы соглашения, сама игра продолжает удивлять вниманием к деталям. Напомним, ранее разработчики признались, что одну из самых атмосферных фич GTA 6 хотели реализовать еще во времена оригинальной GTA: Vice City.

В итоге колоссальные маркетинговые инвестиции Sony полностью себя окупили. На фоне старта продаж GTA 6 консоли PlayStation 5 стали для подавляющего большинства игроков главной платформой для погружения в неоновый мир Леониды. Ну или по крайне мере до тех порт, пока мы не получим ПК-порт от энтузиастов.