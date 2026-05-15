Инсайдер раскрыл возможные издания Grand Theft Auto 6 включая коллекционную версию

В сети появились новые слухи о вариантах покупки GTA 6. По данным инсайдера DetectiveSeeds, Rockstar и её партнёры собираются выпустить сразу несколько изданий игры, включая коллекционную версию и специальные комплекты с консолями.
Источник утверждает, что для Grand Theft Auto 6 готовят шесть вариантов предзаказа. Речь идёт о трёх цифровых и трёх физических изданиях, среди которых якобы будет и расширенная коллекционная версия с дополнительными предметами.
Кроме того, инсайдер упомянул два консольных бандла — стандартный и вариант с PS5 Pro. Официально такие наборы пока не подтверждены.
По словам DetectiveSeeds, он также знает предполагаемые цены будущих изданий, однако решил не публиковать их заранее. Ранее этот же инсайдер заявлял, что предзаказы GTA 6 могут стартовать уже в ближайшие дни после утечки информации от Best Buy.
Пока Rockstar Games не делала официальных анонсов, поэтому к подобной информации стоит относиться как к слухам. Тем не менее многие ожидают, что компания действительно подготовит сразу несколько версий игры на фоне огромного интереса к релизу.
Если что, DetectiveSeeds - литерали воздухан, ни один инсайд которого ни разу не подтверждался. Он либо несёт полную чушь, либо говорит вещи, которые и так всем очевидны, как в этом посте.
