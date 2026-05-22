Инсайдер сообщает, что 3-й трейлер GTA 6 выйдет на следующей неделе, а его анонс состоится сегодня

Согласно новому утверждению, опубликованному на GTAForums пользователем Graczdari_91, третий трейлер GTA 6 может выйти в следующий вторник, 26 мая. Тот же пользователь также заявил, что анонс может состояться уже сегодня.

Это утверждение важно, потому что Graczdari_91 ранее опровергал недавние слухи о предзаказах в Best Buy, которые позже оказались неверными. Из-за этого некоторые фанаты уделяют этому новому утверждению больше внимания, чем обычно. Тем не менее, это не официальная информация от Rockstar Games или Take-Two, поэтому её не следует считать подтверждённой.

Комментарий, который распространяется в сети, также добавляет ещё одну интересную, но явно неподтверждённую деталь. Пользователь в шутку написал:

Если вы дадите мне ссылку, где я могу поставить 1000 евро на то, что третий трейлер GTA VI выйдет во вторник, я сделаю ставку. Я даже могу поставить на то, что его объявят завтра, хотя мои друзья из отдела продаж Sony говорят мне в WhatsApp следить за новостями, так как Rockstar дала Sony кое-что для маркетинговых целей.



Конечно, есть 99,9% вероятности, что они смеются надо мной, но я все равно посмотрю, хотя бы ради Росомахи. В любом случае, давайте насладимся. Все хорошо.

Интересно, что другой известный инсайдер, Куракасис, по-видимому, подтвердил этот слух, написав в посте на X: «Моё паучье чутье подсказывает мне, что это правда». Пока нам остаётся только ждать и смотреть.