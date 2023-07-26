Инсайдер: трейлер GTA 6 выйдет осенью этого года

Слухи и инсайды про новую игру Rockstar продолжают появляться в сети практически каждый день. На этот раз пользователь Twitter с ником Budz выразил уверенность в том, что трейлер GTA 6 выйдет 17 ноября этого года, а дата выхода игры намечена на ноябрь 2024 года.
Инсайдер отметил, что Rockstar специально распространяет ложную информацию и среди сотрудников, чтобы избежать утечек. Слитый геймплей GTA 6 Budz относит к версиям игры 2020 года.
Примечательно, что такую же дату выхода игры ранее называли такие авторитетные инсайдеры, как Джейсон Шраер и Том Хендерсон.
playground специально распространяет ложную информацию
Сложно представить, какой будет GTA 6 в столь политкорректное время.
Ещё более пробуждённой, чем RDR2
Я что-то не понял. В скриншоте написанно, что дата релиза 17 ноября 2023 года, а у Вас написанно " Budz выразил уверенность в том, что ТРЕЙЛЕР GTA 6 выйдет 17 ноября этого года, а дата ВЫХОДА игры намечена на ноябрь 2024 года. ", то есть релиз - ноябрь 2024. Господин Simple Jack, Вы тоже своего рода инсайдер? Или специально распространяете ложную информацию, как Rockstar? )))
Короче я покопался, и нашел в чем прикол. Он в комментариях к Твитту своему дополнил, что речь про релиз трейлера. Вот скрин.
И так знали что осенью и без всяких инсайдеров
Ждём!!!!
А мой сосед дядя Ваня сказал, что трейлер ГТА 6 выйдет Зимой 2024 года, а он-то инсайдер явно понадежнее какого-то ноунейма из Твиттера!
Судя по твоему нику, ни у кого из здравомыслящих не возникнет сомнений, что ты своему соседу доверяешь в плане игровых инсайдов больше, чем условному Шрайеру или Хендерсону)
Ща гта6 в сентябре выходит и разносит старфилд и бг3))