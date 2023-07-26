Инсайдер: трейлер GTA 6 выйдет осенью этого года

Слухи и инсайды про новую игру Rockstar продолжают появляться в сети практически каждый день. На этот раз пользователь Twitter с ником Budz выразил уверенность в том, что трейлер GTA 6 выйдет 17 ноября этого года, а дата выхода игры намечена на ноябрь 2024 года.

Инсайдер отметил, что Rockstar специально распространяет ложную информацию и среди сотрудников, чтобы избежать утечек. Слитый геймплей GTA 6 Budz относит к версиям игры 2020 года.

Примечательно, что такую же дату выхода игры ранее называли такие авторитетные инсайдеры, как Джейсон Шраер и Том Хендерсон.